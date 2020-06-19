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Гуманитарный коридор: Абхазия временно откроет границу с Грузией

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200619/1030362701/Gumanitarnyy-koridor-Abkhaziya-vremenno-otkroet-granitsu-s-Gruziey.html

Все прибывающие из Грузии граждане будут обязаны пройти медико-санитарный контроль состояния здоровья.

СУХУМ, 19 июн – Sputnik. Абхазия организует гуманитарный коридор для возвращения временно находящихся в Грузии граждан и жителей Абхазии с 22 по 24 июня 2020 года. Об этом сообщается на сайте Службы государственной безопасности республики.

Пропуск через КПП "Ингур" будет осуществляться ежедневно с 9:00 по 19:00 часов. Все прибывающие из Грузии граждане будут обязаны пройти медико-санитарный контроль состояния здоровья.

Пересечение государственной границы будет возможно при наличии следующих документов:

  • паспорт гражданина Абхазии, удостоверяющий личность за пределами республики;
  • общегражданский внутренний паспорт гражданина Абхазии (образца 2016 года);
  • вид на жительство иностранного гражданина или лица без гражданства, постоянно проживающего на территории Абхазии;
  • справка форма № 9, выданная органами МВД Абхазии;
  • для детей в возрасте до 14 лет необходимо свидетельство о рождении на каждого ребенка.

Государственная граница Абхазии по реке Ингур была закрыта для пересечения с 1 июня. Ранее 26 мая границу открывали для того, чтобы дать возможность вернуться жителям республики, которые не могли вернуться в Абхазию из Грузии из-за карантина. За это время в республику вернулись 532 человека.

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