Нецелевой расход: что не так с бюджетом фонда репатриации Абхазии

Парламент Абхазии на заседании в четверг 18 июня принял постановление об исполнении бюджета фонда репатриации за 2018 год. Контрольная палата республики заявила о нецелевом использовании средств в фонде.

О том, какие финансовые нарушения выявила Контрольная палата, и почему руководитель фонда репатриации и бывший председатель Госкомитета по репатриации не считают это нарушением, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Не по плану

В 2018 году в бюджете фонда репатриации было заложено свыше 142 миллионов рублей. Согласно смете расходов, эти средства направлялись на нужды репатриантов, строительство им жилья, оплату заработной платы сотрудникам фонда, на идеологическую работу и многое другое.

Изучив отчет по исполнению бюджета фондом, Контрольная палата заметила финансовые нарушения. А именно нецелевое и неэффективное использование средств внебюджетного фонда.

Как рассказала об итогах проверки председатель парламентского комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Натали Смыр, в 2018 году были приобретены в собственность нерепатриантов квартира за три миллиона 800 тысяч рублей и дом за два с половиной миллиона рублей, а также была осуществлена нецелевая покупка пальм на сумму более миллиона рублей, которые были высажены на территории Госкомитета.

По оценкам заместителя председателя Контрольной палаты Зураба Отырба, расходование было в "достаточно крупном размере" – речь идет о сумме более чем в семь миллионов рублей.

Отырба подтвердил, что квартира был приобретена не репатрианту, бывшему секретарю Совета безопасности Мухамеду Килба

Однако в самом фонде объясняют, что Мухамед Килба был репатриантом и указ о финансировании покупки ему жилья исходил свыше.

"Обычно процедура такая: приходит бумага от руководства, а это может быть не только начальник Госкомитета, но и премьер-министр, и президент страны, о том, чтобы мы приобрели данному гражданину жилье в связи с тем, что он являлся репатриантом и имеет такие-то заслуги. В случае с Мухамедом Килба было именно так. Раньше фонд финансировал покупку жилья репатриантам, но это программа была приостановлена из-за того, что рынок жилья был неоднозначен, и цены зачастую были завышены. С 2017 году стали отдельно строить трех-четырехэтажные здания квартирного типа для потомков махаджиров. Отдельно же жилье практически не покупали. Это были единичные случаи в виде исключения", – пояснил руководитель фонда репатриации Энвер Чамагуа, не уточнив, чьим распоряжением фонд руководствовался в конкретном случае.

Бывший министр по репатриации и демографии Беслан Дбар не считает покупку жилья Мухамеду Килба нецелесообразным, "потому что он герой Абхазии".

"Он добровольцем пришел, воевал. После войны через комитет по репатриации получил абхазское гражданство, он такой же полнокровный репатриант, как все остальные. Просто стыдно, что этот человек до 2018 года не имел жилье в Абхазии", – сказал Дбар.

Экс-глава ведомства также опроверг нецелесообразность приобретения дома якобы не репатрианту.

"Другой факт - покупка дома в Гудауте. Это семья Лейба - репатрианты из Сирии. Там четыре сына, один из них уже женился. Представители фамилии Лейба сыграли ему свадьбу, и мы приобрели дом за два с половиной миллиона. А с другими материалами заключения я еще не знаком, потом, когда ознакомлюсь, будет сделано соответствующее заявление", - добавил Дбар.

Другим финансовым нарушением Контрольная палата посчитала ремонт здания, в котором располагается Министерство репатриации и благоустройство территории вокруг нее на три с лишним миллиона рублей. А также в 2018 году "неоднократно выдавались премии сотрудникам Министерства репатриации и демографии" больше чем на полмиллиона рублей.

Все эти расходы, по убеждению зампреда Контрольной палаты Зураба Отырба, не соответствуют положению фонда репатриации. По его словам, содержание Госкомитета по репатриации предусмотрено в республиканском бюджете, и оно не должно лечь бременем на внебюджетный фонд. А средства фонда должны использоваться "только на нужды репатриантов".

"Конечно, нужен ремонт, нужно озеленение, нужно благоустройство, но за счет республиканского бюджета, если он выдерживает, если это предусмотрено в законе о республиканском бюджете. В законе о внебюджетном фонде репатриации все эти расходы не утверждены", – пояснил Отырба.

Энвер Чамагуа признает, что эти расходы не были указаны в смете расходов фонда на 2018 год, однако так как фонд финансирует нужды Госкомитета по репатриации, он оплатил расходы и на благоустройство.

"Фонд занимается аккумулированием денежных средств и следит за их расходованием в рамках статей, указанных в бюджете на тот или иной год. По программе идет финансирование на нужды репатриантов и самого ведомства. Официально у ведомства есть свой бюджет, но и раньше была такая практика, что фонд финансировал расходы на нужды ведомства, потому что не хватает денег, которые государство выделяет Госкомитету. Например, здание и территория вокруг стоят на балансе Госкомитета. Но у них не было средств на облагораживание этой территории. Поэтому им пришлось из бюджета фонда взять деньги на благоустройство", – подчеркнул Чамагуа и добавил, что сам он возглавил фонд лишь во второй половине 2018 года, к тому моменту деньги на облагораживание территории вокруг Госкомитета уже были выделены.

В ревизионном органе уверены, что нарушение в данном случае идет как со стороны Госкомитета по репатриации, так и со стороны руководителя внебюджетного фонда, и "кто бы сверху не давал указания, надо руководствоваться законом". По словам Зураба Отырба, фонд должен был отказать ведомству и не исполнять распоряжения, которые противоречат принятому закону о внебюджетном фонде.

Однако в самом фонде репатриации отмечают, что в данном вопросе не все так однозначно, и фраза "нецелевое использование бюджетных средств" – спорная. В то же время Чамагуа согласен с тем, что необходимо выстроить "правильную работу по формированию бюджета и Госкомитета, и фонда".

"Но при этом нам нужна четкая законодательная база, которая нам поможет улучшить и упростить взаимодействие между фондом и Госкомитетом. Мы все это должны в законном порядке исполнять. Чтобы и руководитель фонда имел какие-то механизмы, чтобы не исполнять приказы вышестоящего начальства. На сегодняшний день у Фонда отсутствуют защитные механизмы. С 1998 по 2011 годы эти механизмы присутствовали. Но в 2011 году их упразднили. То есть фактически Фонд сделали при Госкомитете по репатриации. Мы не раз обращались в Парламент, чтобы законодательно регулировать этот процесс", – отметил Энвер Чамагуа.

Итоги проверки Контрольная палата направила в Парламент и в Кабинет министров. Сейчас инспекторы ревизионного органа проводят плановые проверки в фонде репатриации. По словам Зураба Отырба, если в фонде будут выявлены серьезные нарушения в части нецелевого использования бюджетных средств, то эти материалы будут направлены в Генеральную прокуратуру.

"Сегодня наши инспектора, согласно нашему плану работу, вышли на внебюджетный Фонд репатриации, и они проверяют период 2018-2019 годов. Если на основании проверок коллеги примут решение, что необходимо материал направить в Генпрокуратуру, то мы, конечно, это сделаем. Контрольно-ревизионные мероприятия носят плановый характер. Они не стали результатом выявленных по отчету нарушений. Расходы внебюджетного фонда всегда были идентичны 2018 году", – добавил Отырба.

В Абхазии функционируют пять внебюджетных фондов, чей бюджет формируется из социальных платежей. На данный момент социальные отчисления для бюджетных организаций в фонды составляют 14,5 % ежемесячно: фонд инвалидов - 1,5%, фонд соцстрахования - 1%, фонд репатриации - 2%, пенсионный фонд - 10%.

Для организаций, находящихся на хозрасчете, отчисления составляют 20%: фонд инвалидов - 1,5%, фонд соцстрах - 2%, фонд репатриации - 2%, фонд медицинского страхования - 1%, пенсионный фонд - 13,5 %.

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