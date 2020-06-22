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Велопробег в честь 75-летия Победы пройдет в Абхазии

© AP Photo. Matthias Schrader
В Абхазии
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200622/1030372700/Veloprobeg-v-chest-75-letiya-Pobedy-proydet-v-Abkhazii.html

Акция "Спасибо деду за победу" начнется в 9:00 у Дома Москвы в Сухуме. В ней могут принять участие все желающие, у кого есть велосипед.

СУХУМ, 22 июн - Sputnik, Сария Кварацхелия. Велопробег "Спасибо деду за Победу" пройдет в Абхазии 24 июня, рассказал корреспонденту Sputnik  помощник руководителя представительства Россотрудничества в Абхазии Евгений Павлов.

"Это будет восьмой традиционный велопробег "Спасибо за Победу", приуроченный к 75-й годовщине Победы. Акция проходит при поддержке Посольства России в Абхазии, администрации Гулрыпшского района, администрации города Сухум. Активисты, молодежь, которые катаются на велосипедах, могут принять в нем участие", - подчеркнул Павлов.

"Спасибо деду за победу" начнется в 9:00 у Дома Москвы в Сухуме. Путь велосипедистов лежит от Сухума до Гулрыпша. Участники акции почтят память погибших в Великой Отечественной войне на братской могиле в Гулрыпше, затем на обратном пути они становятся у памятника, погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов.

"Мы проедем от Дома Москвы к братской могиле в Гулрыпше. Это так называемые "медицинские захоронения". Раненых с перевалов спускали в госпиталь, но их не удалось спасти. И их захоронили в Гулрыпшском районе. На обратном пути заедем на Мачарку, там мемориал, посвященный погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов. Акцию традиционно завершим у могилы неизвестного солдата", - добавил Евгений Павлов.

Ежегодный велопробег "Спасибо деду за Победу" проходит в Абхазии уже в восьмой раз.

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