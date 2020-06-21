В память о Великой Отечественной: акция "Свеча памяти" прошла в Сухуме

Акция "Свеча памяти" приурочена дню памяти и скорби. 22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз.

СУХУМ, 21 июн - Sputnik, Сария Кварацхелия. Акция "Свеча памяти" прошла на набережной Сухума, рассказал корреспонденту Sputnik помощник руководителя представительства Россотрудничества в Абхазии Евгений Павлов.

Акция началась в 21:00 у могилы Неизвестного солдата. Она приурочена ко Дню памяти и скорби - 22 июня.

"Акцию "Свеча памяти" представительство Россотрудничества проводит совместно с Музеем боевой славы имени Владислава Ардзинба при большой помощи молодежного движения "Волонтеры Победы". "Свеча памяти" проходит во многих странах, во многих городах России. В Сухуме она проходит при поддержке столичной администрации и посольства Российской Федерации", - отметил Павлов.

В акции могли принять участие все желающие. Организаторы принесли с собой около 400 свеч.

"Можно было прийти со своей свечой и зажечь в память о своих близких, которые воевали, в память вообще об этом дне, в память о тех, кто погиб, защищая Родину", - добавил Павлов.

22 июня 1941 года гитлеровская Германия без объявления войны совершила нападение на Советский Союз, в тот же день войну СССР объявили Румыния и Италия.

Читайте также: