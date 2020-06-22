Администрация Сухума отреставрирует столбы Индоевропейского телеграфа

В сухумском парке "Сказка" с начала июня проводятся работы по благоустройству, в ходе которых были демонтированы столбы Индоевропейской телеграфной линии.

СУХУМ, 22 июн - Sputnik. Администрация Сухума отреставрирует демонтированные в парке "Сказка" столбы Индоевропейского телеграфа и определит дальнейшее место их установки в согласовании с Министерством культуры Абхазии, сообщили в пресс-службе администрации.

Пресс-служба Министерства культуры республики в своей публикации в Facebook отметила, что телеграфные столбы имеют высокую историческую ценность для города, поэтому ведомство уведомило столичную администрацию о согласовании подобных работ с Госорганом по охране памятников.

Кроме того, в Министерстве культуры подчеркнули, что территория парка "Сухум", известного жителям столицы как "Сказка", входит в государственный список объектов историко-культурного наследия.

Телеграфная линия Лондон – Калькутта была построена фирмой Siemens по заказу Британской империи, которая не могла быстро подавить восстание сипаев в Индии в середине XIX века. Руководить колонией без быстрой связи со столицей империи было невозможно, и королева Виктория решилась на грандиозную стройку телеграфной линии длиной в десять тысяч километров.

В ноябре 1867 года в кавказской прессе было опубликовано концессионное условие о строительстве Индоевропейской телеграфной линии на территории России. Линия проходила через Крым, Кубань, Абхазию, Грузию и Армению.

В следующем году Вернер фон Сименс, старший из братьев Сименс, проехался по черноморскому побережью, где должен был проходить телеграф. Был он и в Абхазии. В книге Анзора Агумаа "Старый Сухум" указано, что Сименс сначала купил участок на нынешней улице Аидгылара, где в 1869 году была построена контора Индоевропейского телеграфа.

Во время русско-турецкой войны 1877–1879 годов здание конторы было разрушено, как и сама линия: повалены столбы, сорваны провода. После войны и телеграф, и контору восстановили.

В 1912 году была построена новая контора Индоевропейского телеграфа на улице Чочуа. Рядом возвели просторное двухэтажное здание для обслуживающего персонала. Оно сохранилось, сейчас это жилой дом, памятник архитектуры, на улице Чочуа, 65.

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