Российские военные проедут по улицам Абхазии с песнями 24 июня

Военнослужащие в форме времен Великой Отечественной войны со знаменами Победы и российским флагом проследуют с песнями по Гудаутскому району.

СУХУМ, 23 июн - Sputnik. Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне проедут на грузовом автомобиле по улицам Абхазии под песни военных лет. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

КамАЗ российской военной базы начнет курсировать по улицам Гудаутского района в 09:00 24 июня.

С бортов автомобиля прозвучат легендарные песни военных лет: "Жди меня", "В лесу прифронтовом", "Вечер на рейде", "День Победы", "Вот солдаты идут" и другие.

По распоряжению президента России Владимира Путина, 24 июня в Москве состоится парад Победы.

Торжественный парад в честь Победы в Великой Отечественной войне должен был, по традиции, состояться на Красной площади 9 мая. В этом году в празднование Победы внесла коррективы пандемия коронавируса.

Президент Абхазии Аслан Бжания уже отбыл в Москву для участия в параде по приглашению российского коллеги.

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