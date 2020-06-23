Парламент поручил проверить финансовую деятельность судов Абхазии

Генеральная прокуратура и Контрольная палата Абхазии должны провести проверку до 20 июля 2020 года.

СУХУМ, 23 июн – Sputnik. Парламент Абхазии принял постановление о проведении проверки Генеральной прокуратурой и Контрольной палатой на предмет законности расходования средств на внедрение системы АСИС (автоматизированная судебно-информационной система) в судах Абхазии. Об этом сообщает пресс-служба Парламента.

Такое решение парламента связано с неоднократной отсрочкой исполнения положений закона "О судебной власти", касающихся внедрения автоматизированной судебно-информационной системы, электронных документов, формирования состава суда и использованием автоматизированной сужебно-информационной системы, фиксации судебного заседания с помощью видеопротоколирования.

В феврале-марте прошлого года контрольно-ревизионное управление Минфина провело проверку финансово-хозяйственной деятельности Верховного суда.

На заседании парламента 18 июня депутаты Парламента отложили срок внедрения электронной судебно-информационной системы на 1 января 2021 года.

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