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СГБ Абхазии задержан разыскиваемый гражданин России

© Sputnik Табылды Кадырбеков
В Абхазии
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200623/1030386360/SGB-Abkhazii-zaderzhan-razyskivaemyy-grazhdanin-Rossii.html

После задержания гражданин передан правоохранительными органами в Российскую Федерацию в установленном законом порядке.

СУХУМ, 23 июн - Sputnik. Сотрудники Службы государственной безопасности Абхазии задержали гражданина России Сафарова И.Л. в населенном пункте Илор Очамчырского района 22 июня. Об этом сообщается на сайте СГБ.

Гражданин России подозревается правоохранительными органами в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК России "Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".

Подозреваемый разыскивался на территории Абхазии по запросу российских правоохранительных органов.

Ранее СГБ сообщала о задержании трех граждан Грузии за незаконное пересечение госграницы из Грузии в Абхазию.

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