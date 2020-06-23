СГБ Абхазии задержан разыскиваемый гражданин России

Обвиняемый в похищении человека экс-кандидат в президенты Абхазии Артур Анкваб оправдан Сухумским городским судом и освобожден во вторник 23 июня.

Президент России выступил с обращением к народу. Это не первое обращение главы государства во время пандемии коронавируса, но самое большое, оно длилось более 50 минут.