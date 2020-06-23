СГБ Абхазии задержан разыскиваемый гражданин России

СУХУМ, 23 июн - Sputnik. Сотрудники Службы государственной безопасности Абхазии задержали гражданина России Сафарова И.Л. в населенном пункте Илор Очамчырского района 22 июня. Об этом сообщается на сайте СГБ.
Гражданин России подозревается правоохранительными органами в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК России "Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".
Подозреваемый разыскивался на территории Абхазии по запросу российских правоохранительных органов.
Ранее СГБ сообщала о задержании трех граждан Грузии за незаконное пересечение госграницы из Грузии в Абхазию.
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