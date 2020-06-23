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Двоих пациентов выпишут из Гудаутской больницы после лечения от COVID-19

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
В Абхазии
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200623/1030388850/Dvoikh-patsientov-vypishut-iz-Gudautskoy-bolnitsy-posle-lecheniya-ot-COVID-19.html

За прошедшие сутки тестирования на коронавирусную инфекцию в Республике Абхазия прошли 35 человек.

СУХУМ, 23 июн - Sputnik. Двоих курсантов выпишут из Гудаутской больницы после прохождения лечения от коронавируса, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19. 

Диагноз коронавирус за последние сутки не подтвержден ни у одного человека.

После четырнадцатидневного карантина из сухумского пансионата "Айтар" выписан один гражданин. На данный момент в пансионате нет курсантов и гражданских, остались шесть медиков.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек. Из них пятеро граждан находятся в Гудаутском госпитале, 32 человека выздоровели, и один пациент умер.

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