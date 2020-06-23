Генпрокуратура Абхазии не согласна с решением суда по делу Артура Анкваб

Обвиняемый в похищении человека экс-кандидат в президенты Абхазии Артур Анкваб оправдан Сухумским городским судом и освобожден во вторник 23 июня.

СУХУМ, 23 июн - Sputnik. Генеральная прокуратура Абхазии не согласна с приговором Сухумского городского суда, вынесшего оправдательный приговор Артуру Анкваб, в кассационную коллегию по уголовным делам будет внесено представление. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Суд объяснил оправдательный приговор в отношении Анкваб отсутствием в его действиях состава преступления и освободил его из-под стражи в зале суда.

Артур Анкваб обвинялся в причастности к похищению Армена Григоряна, которого, по версии следствия, похитили 24 ноября 2019 года в городе Сухум и вымогали у него "денежные средства в особо крупном размере в качестве выкупа за его освобождение". Мужчину нашли 1 декабря в одном из сел Гудаутского района.

Уголовное дело по данному факту было возбуждено прокуратурой Сухума 29 ноября 2019 года.

Артур Анкваб - экс-кандидат в президенты Абхазии на выборах 2019 года. По итогам первого тура голосования, Анкваб оказался на предпоследней строчке с результатом 1,6% голосов избирателей и прекратил участие в президентской гонке.

В 2017 году Анкваб находился в розыске по факту нанесения тяжкого вреда здоровью и незаконного хранения оружия. Инцидент произошел 9 августа 2016 года в Гагре, когда граждане Абхазии Анри Аргун и Артур Анкваб, применив огнестрельное оружие, ранили потерпевшего в ногу и скрылись с места преступления.

В 2018 году Анкваб был осужден по статье 107 "причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта" и приговорен к двум годам колонии поселения. В этом же году он был освобожден по амнистии.

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