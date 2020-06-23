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ЦИК Абхазии определил эфирное время для кандидатов в депутаты Парламента

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Повторные выборы в Парламент Абхазии - 2020 (15)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200623/1030389502/TsIK-Abkhazii-opredelil-efirnoe-vremya-dlya-kandidatov-v-deputaty-Parlamenta.html

Каждому кандидату предоставляется равное бесплатное эфирное время на государственном телевидении.

СУХУМ, 23 июн - Sputnik. Центральная избирательная комиссия Абхазии провела жеребьевку и определила очередность выхода кандидатов в депутаты Парламента в эфир Абхазского телевидения, сообщается на сайте ЦИК.

© Sputnik / Гуния Леон
Вакантное место: выборы в Парламент Абхазии

Кандидаты в депутаты, зарегистрированные по Бзыпскому избирательному округу № 10, - Тимур Бейя и Тамази Лейба будут в эфире телевидения 6 июля.

Кандидаты в депутаты, зарегистрированные по Гудаутскому избирательному округу № 18, - Астамыр Ахба и Алхас Хагба выступят в эфире АГТРК 7 июля. 

Кандидатам в депутаты, зарегистрированным по Отхарскому избирательному округу № 14, - Алмасхану Барцыц и Робестану Габлия выделено эфирное время 8 июля. 

Кандидатам в депутаты, зарегистрированным по Кындыгскому избирательному округу № 31, - Джансуху Адлейба, Гарри Кокая и Аидару Квициния, бесплатное эфирное время на государственном телевидении предоставлено 9 июля.

ЦИК также утвердил форму и тексты избирательных бюллетеней по повторным выборам депутатов Народного Собрания-Парламента Абхазии.

12 июля пройдут выборы в Парламент Республики Абхазия на освободившиеся депутатские мандаты.‬

Места в Парламенте освободились после того как Аслан Бжания стал главой государства, депутат Александр Анкваб занял место премьер-министра республики, Дмитрий Дбар возглавил МВД, а Юрий Хагуш стал руководителем Гагрского района.

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Темы:
Повторные выборы в Парламент Абхазии - 2020 (15)


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