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Абхазский национальный банк

Банк Абхазии приостановил кредитные программы

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200624/1030399557/Bank-Abkhazii-priostanavlivaet-kreditnye-programmy.html

Программы кредитования возобновятся после улучшения экономической ситуации в стране.

СУХУМ, 24 июн - Sputnik. Национальный банк Абхазии приостанавливает кредитные программы, сообщил председатель банка Беслан Барателиа.

"Мы приняли решение о приостановке кредитных программ. Мы не можем выдать кредиты и оставить банкомат пустыми", - отметил он.

По словам главы Банка Абхазии, на данный момент самое главное - обслуживание клиентов, решение задач по выплате зарплат бюджетникам.

Он отметил, что говорить о возобновлении кредитования клиентов можно будет после того, как режим ограничений будет снят и ситуация в экономике улучшится.

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