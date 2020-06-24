Банк Абхазии приостановил кредитные программы

СУХУМ, 24 июн - Sputnik. Национальный банк Абхазии приостанавливает кредитные программы, сообщил председатель банка Беслан Барателиа.
"Мы приняли решение о приостановке кредитных программ. Мы не можем выдать кредиты и оставить банкомат пустыми", - отметил он.
По словам главы Банка Абхазии, на данный момент самое главное - обслуживание клиентов, решение задач по выплате зарплат бюджетникам.
Он отметил, что говорить о возобновлении кредитования клиентов можно будет после того, как режим ограничений будет снят и ситуация в экономике улучшится.
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