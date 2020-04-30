Недобор и снятие: глава Нацбанка Абхазии доложил премьеру о ситуации в банковской сфере

Беслан Барателиа сообщил премьер-министру Александру Анкваб, что приход наличности в кассы коммерческих банков по сравнению с аналогичным периодом прошлого года существенно снизился, а снятие денег клиентами банков, наоборот, возросло.

СУХУМ, 30 апр - Sputnik. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб обсудил с председателем Национального банка республики Бесланом Барателиа ситуацию в банковской сфере страны в сложившейся экономической ситуации, в совещании также принял участие первый вице-премьер Беслан Джопуа.

"В целом банковская система, несмотря на сложное время, функционирует относительно устойчиво. Существуют объективные проблемы и некоторые сложности, связанные с закрытием границы и снижением предпринимательской активности", – сказал Барателиа, заявление которого приводит сайт Кабмина.

В ходе встречи было отмечено, "что приход наличности в кассы коммерческих банков на 60% меньше показателей за аналогичный период предыдущего года, а снятие денег клиентами банков на 45% выше обычного. За март текущего года из банкоматов был обналичен один миллиард 300 миллионов рублей, а в апреле - один миллиард 100 миллионов рублей. К примеру, в марте предыдущего года сумма обналичивания с помощью банкоматов составила 750-800 миллионов рублей".

Барателиа отметил, что Нацбанк ранее рекомендовал коммерческим банкам в случае ухудшения финансового состояния заемщика осуществлять реструктуризацию задолженности такого заемщика, а также отказаться от применения штрафных санкций, при этом банкам предоставлено право не признавать такие кредиты реструктурированными в целях формирования резервов на возможные потери по ссудам до 30 июня 2020 года.

"Все наличные ресурсы коммерческих банков сейчас направлены главным образом на поддержание операционных касс и банкоматов. Самая главная задача – удовлетворить запрос и обеспечить граждан наличными средствами. Несмотря на существующие сложности, данная задача решается", – рассказал глава Нацбанка.

Барателиа также отметил, что "касается возможного оттока вкладчиков, к примеру, Сбербанка, то ситуация стабильная. Более того, несмотря на кризис в экономике, появляются новые вкладчики".

Завершая рабочую встречу, премьер-министр Александр Анкваб выразил надежду на стабилизацию ситуации в стране, что, безусловно, положительно скажется не только на экономике, но и на банковском секторе.

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