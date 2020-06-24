Военные ЮВО проехали по улицам Абхазии под песни военных лет в честь Победы

Во время заезда, приуроченного к празднованию 75-летия победы в Великой Отечественной войне, к военнослужащим Южного военного округа присоединились около 50 автомобилей местных жителей.

СУХУМ, 24 июн - Sputnik. Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне проехали на грузовом автомобиле по улицам Абхазии под песни военных лет, сообщила пресс-служба ЮВО.

"По улицам Гудаутского района с 9 до 15 часов курсировал КамАЗ российской военной базы, в котором находились военнослужащие в форме времен Великой Отечественной войны со знаменами Победы и российским флагом. Во время движения с бортов автомобиля звучали легендарные песни военных лет: "Жди меня", "В лесу прифронтовом", "Вечер на рейде", "День Победы", "Вот солдаты идут" и другие", - говорится в сообщении.

К военному автомобилю примкнуло более 50 автомобилей жителей Абхазии, отметили в пресс-службе ЮВО.

Юбилейные мероприятия, в том числе Парад в честь 75-летия Великой Победы в Москве, были перенесены с 9 Мая на 24 июня из-за пандемии коронавируса.

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