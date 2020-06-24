Кабмин Абхазии призвал Адгура Ардзинба назвать всех известных ему коррупционеров

Кабинет министров Абхазии в своем заявлении резко раскритиковал экс-главу Минфина и бывшего кандидата в президенты за его высказывания в эфире Абхазского телевидения.

СУХУМ, 24 июн - Sputnik. В Кабинете министров Абхазии внимательно изучили интервью бывшего вице-премьера, министра экономики и бывшего кандидата в президенты Адгура Ардзинба Абхазскому телевидению, которое он дал 22 июля, и дали свою оценку высказываниям Ардзинба, сообщается на сайте Кабмина.

В размещенном на сайте заявлении призвали Ардзинба назвать всех известных ему коррупционеров, а также не согласились с критикой работы действующего Кабинета министров, возложив ответственность за экономические проблемы в стране на предыдущий Кабмин.

Интервью экс-кандидата в Кабмине сочли "циничным, язвительным по сути", отметив, что дано оно было накануне поездки на "исторически важное мероприятие - юбилейный Парад Победы в Москве".

В Кабинете министров обратили "особое внимание" на критические высказывания в адрес действующего правительства по поводу вероятности задержек заработной палаты и социальных выплат.

"Ардзинба считает, что трудности связаны с неспособностью правительства Абхазии договориться с правительством России и получить от него недостающие финансовые средства", - говорится в сообщении.

Между тем в Кабмине отметили, что "действующее правительство работает с 23 апреля 2020 года, и с этого дня ведет трудную работу по исправлению грубого нарушения абхазо-российского соглашения по порядку оказания финансовой помощи в целях социально-экономического развития Республики Абхазия, допущенных в период с января по апрель текущего года правительством, одним из ключевых руководителей которого в ранге вице-премьера, министра экономики был сам Ардзинба. В указанное время, без согласования, из средств российской финансовой помощи были израсходованы без малого 173 миллиона рублей. То есть, не уведомив российскую сторону, просто залезли не в тот карман, как говорится".

В Кабинете министров сообщили, что "теперь действующему правительству необходимо возместить израсходованные деньги до 1 сентября текущего года, поскольку это относится к международным обязательствам Абхазского государства перед Российской Федерацией <...>. А это обернулось срывом по заработной плате, недоимками бюджетных и внебюджетных фондов, значительные средства выпали из налогооблагаемой базы".

В заявлении Кабмина также подчеркивается, что "такая ситуация создалась благодаря "особым талантам" Кабинета министров, в котором работал сам Ардзинба.

В Кабмине также заявили, что "в результате никчемной работы (прошлого -ред.) Кабинета министров, одним из основных руководителей которого он (Ардзинба -ред.) был на протяжении более пяти лет, абхазская власть как таковая дискредитировала себя перед российскими партнерами. Настолько дискредитировала, что ей отказали в предоставлении не то чтобы дотации, но и кредита на исправление тяжелой социальной ситуации в республике".

В комментарии Кабмина к выступлению Ардзинба также ответили на заявления экс-министра относительно "коррупции и о людях, в отношении которых, по словам бывшего вице-премьера, министра экономики, "нет необходимости проводить доследственные мероприятия… они занимают определенные должности… их показывают по телевидению".

"Хотим, чтобы Ардзинба, который должен понимать свой бывший статус и текущие амбиции, назвал всех известных ему коррупционеров, видимых и невидимых на телеэкранах, поименно. Убеждены, что человек, претендующий на высшую власть в стране, должен обладать смелостью это сделать и быть готовым отвечать за свои обвинения. В противном случае воздушные обвинения делают его безответственным популистом, клеветником", - говорится в заявлении на сайте Кабмина.

В заключение в сообщении дается оценка высказыванию экс-кандидата в президенты о о "проверке на прочность железных дверей" в комплексе правительственных зданий

"Если понимать дословно смысл сказанного Ардзинба, то уже сегодня можно утверждать: эти двери, установленные ушедшей вместе с нашим критиком власти, такие же ненадежные, как и все то, что было ими сделано", - заключили в Кабинете министров Абхазии.

Бывший министр экономики Абхазии и экс-кандидат в президенты Адгур Ардзинба ответил на вопросы ведущего передачи Абхазского телевидения "Тет-А-Тет" в понедельник 22 июня.