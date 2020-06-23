Зарплаты, оппозиция и граница: Адгур Ардзинба о ситуации в Абхазии

Бывший министр экономики Абхазии и экс-кандидат в президенты Адгур Ардзинба ответил на вопросы ведущего передачи Абхазского телевидения "Тет-А-Тет" в понедельник 22 июня.

О том, как оценивает Адгур Ардзинба прошедшие президентские выборы, что предлагала ему избранная власть, как, по его мнению, открыть границу с Россией, бороться с коррупцией и криминалом, экс-кандидат в президенты рассказал в эфире Абхазского телевидения.

Sputnik

Взгляд на прошедшие выборы

По мнению общественно-политического деятеля, экс-кандидата в президенты Абхазии Адгура Ардзинба выборы на пост главы государства в марте 2020 года прошли в позитивном ключе, несмотря на определенный накал политических страстей во время предвыборной кампании.

"Тем не менее, нам удалось избежать и предотвратить традиционные накалы страстей, которые сопутствуют предвыборным периодам последних лет в Абхазии. Я считаю, что именно в таком ключе должны проходить выборы", - отметил он.

Тот жест, который сделали члены команды Ардзинба после оглашения предварительных результатов голосования, придя в штаб политических оппонентов для поздравлений их с победой, Ардзинба назвал историческим прецедентом. Он также напомнил в эфире АГТРК о неизменности своей позиции, направленной на преодоление политического раскола и необходимости перевода всех политических процессов в цивилизованное русло.

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Президент Абхазии Аслан Бжания по приглашению президента России Владимира Путина примет участие в церемонии празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 24 июня. В состав абхазской делегации также вошли депутат Парламента Лаша Ашуба и Адгур Ардзинба, который подтвердил эту информацию и уточнил свой статус в этой поездке.

"Один из моих дедов воевал и дошел до Берлина. Для меня лично и нашей семьи это большой праздник. Второе – совместное участие в праздничных мероприятиях обсуждалось сразу после выборов в контексте тех шагов, о которых мы сейчас говорили – поздравления, объединение. Было принято совместное решение с Асланом Георгиевичем, что мы в составе одной делегации посетим это мероприятие", - рассказал Ардзинба.

Он также подчеркнул, что такое решение считает правильным, так как все политические и общественные деятели должны проявлять единство в вопросах, которые происходят за пределами Абхазии, внешнеполитического контура. Все внутренние противоречия должны заканчиваться сразу после пересечения границы и времена, по словам Ардзинба, когда оппозиция ездила в Москву, чтобы жаловаться на власть, должны остаться в прошлом.

"Есть такая русская поговорка: сор из избы выносить нельзя", - сказал Ардзинба.

Предложения и отказ

Адгур Ардзинба не отрицал, что после выборов главы государства у него состоялись встречи с действующим президентом страны Асланом Бжания, с которым он поддерживает связь до сегодняшнего дня.

"Конечно, мне предлагали определенные должности. Я отказался. Я считаю, что вопрос объедения – это не вопрос о трудоустройстве Адгура Ардзинба. Объединение должно быть вокруг людей, задач, целей. Мы со своей стороны, как было сказано прежде, будем только помогать в реализации благих решений, направленных на укрепление нашей государственности", - сказал он.

Ардзинба не стал уточнять, какую именно должность ему предложила новая власть, и отметил, что у нового руководства страны должна быть новая команда.

На вопрос ведущего о том, готов ли гость студии возглавить оппозицию, Адгур Арзинба ответил, что уходить с политической арены он и его единомышленники, которых на выборах поддержало 35,5% избирателей, не намерены.

Задержания и законы

За последнее время в Абхазии были задержаны представители правоохранительных органов и чиновники, в том числе по обвинению в растрате. По мнению Ардзинба, эти дела разрабатывались еще при правлении бывшей власти и пока рано делать какие-то выводы на этот счет.

Общественно-политический деятель уверен, что работу по искоренению коррупции нужно начинать с высших эшелонов власти. Ардзинба также выразил готовность оказать полную поддержку в этом вопросе.

"Борьба с коррупцией не должна носить односторонний характер и не должна превращаться в монополию над коррупцией. Поэтому надо исследовать период не только последних лет, надо более широко брать", - отметил Ардзинба.

Многие коррупционеры известны общественности Абхазии, и они не редко появляются на телевизионных экранах, сказал гость передачи, но называть имена не стал.

Депутатами Народного Собрания был принят в окончательном чтении закон "О декларировании доходов, расходов и имущественного характера госслужащими" в марте 2020 года на фоне голодовки местных активистов, выступавших за внесение поправок в этот закон и скорое его вступление в силу. Затем выяснилось, что он не может вступить в силу без закона "О госслужбе", которого пока в Абхазии нет.

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Ардзинба выразил непонимание того, почему вокруг этого закона "идет такая возня". Он предложил подойти к этому вопросу проще – утвердить перечень государственных служащих, в отношении которых закон будет распространяться на первом этапе – президент, глава администрации президента, премьер-министр, вице-премьер, депутаты Парламента, депутаты местного самоуправления.

"Когда не хочешь чего-то делать, всегда можно найти причины, чтобы этого не делать. Это надо делать", - сказал Ардзинба.

Он также считает, что борьба с преступностью должна носить всеобъемлющий характер, а не заменять одних преступников на других. Начинать противодействие надо с лидеров этих сообществ, которые пагубно влияют на общество.

Тот факт, что Бжания попросил депутатов Парламента изучить проект закона о борьбе с оргпреступностью, Ардзинба оценил, как позитивное явление, но необходимости ждать, пока этот закон будет принят для борьбы с преступным сообществом, он не видит.

НДС и зарплаты

На пресс-конференции вице-премьера, министра финансов Абхазии Владимира Делба, которая прошла на прошлой неделе на площадке АГТРК, он в частности сказал, что налог на добавленную стоимость отменять нельзя, но закон требует доработок.

Адгур Ардзинба согласился с мнением Делба и добавил, что он говорил то же самое в период предвыборной кампании.

"Когда ты идешь во власть, порой, надо принимать непопулярные меры. На данном этапе, я считаю, что министр финансов сказал то, что есть и винить его за это не стоит. Удивило ли меня это? Не удивило. Я знал, что так будет", - сказал он.

Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб на заседании Координационного штаба по защите населения от коронавируса 11 июня заявил, что существуют опасения по поводу того, что государство не сможет выплатить зарплаты большему количеству работников бюджетной сферы в июне и июле.

Эту ситуацию Ардзинба назвал печальным и оценил ее критически. По его словам, надо было заранее предпринять все необходимые меры для недопущения задержек по выплатам зарплат бюджетникам.

"Никаких оправданий тут быть не может. Еще в апреле, когда мы с Валерием Бганба (экс-премьер-министр Абхазии - ред.) обсуждали этот вопрос, было понятно, что к этому периоду не будет внутренних источников, на основе которых мы сможем выплачивать зарплаты. Уже тогда мы ставили вопрос о том, чтобы получить дополнительные средства от России и это не такие колоссальные деньги для России", - отметил гость студии.

Он уверен, что было необходимо выстроить отношения на уровне правительств двух стран, которые позволили бы получить кредиты или дотации, покрывающие эти государственные расходы.

Ардзинба также выразил непонимание того, как можно в столь сложное время выделять деньги, к примеру, на ремонт фонтанов, когда у многих сельчан нет средств для вспашки земель.

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Открытие границ

Третий месяц как Абхазия закрыла свои государственные границы в рамках мер по недопущению распространения коронавируса в республике. Граница по реке Псоу также закрыта со стороны России, но настало время для двусторонних переговоров по этому вопросу, подчеркнул Ардзинба.

"Есть поручения президента России Совету безопасности о том, чтобы проработать вопросы о странах, в первую очередь, с которыми будет открыта граница. Здесь нужно вести переговоры о том, чтобы Абхазия попала в список этих стран и, конечно, нужно открывать границу, но с учетом всех мер предосторожности", - считает он.

При этом можно будет договориться с руководством Краснодарского края о задействовании в случае необходимости "COVID-центров" в Сочи и Дагомысе, добавил Ардзинба.

Инцидент в Лабре

В контексте общественно-политической обстановки разговор зашел о ситуации с назначением нового и.о. главы села Лабра. Ардзинба сказал, что до него доходят различные слухи, которые его расстраивают и вряд ли они могут привести к объединению.

Исполняющий обязанности главы администрации Очамчырского района Станислав Амичба назначил Арутюна Мелконяна и.о. главы села Лабра 12 июня, после чего, вечером 13 июня, Мелконян, по сообщению пресс-службы МВД Абхазии, был избит группой лиц.

"К примеру, история, которая произошла в селе Лабра, когда был освобожден от должности Герой Абхазии Самбат Керселян и на его место был назначен гражданин, мягко скажем, с сомнительной репутацией. Более того, Керселян был задержан и сутки удерживался без каких-либо объяснений причин", - рассказал Ардзинба.

Он также поделился информацией, которая до него доходит о том, что некоторых граждан уволили по причине того, что они на выборах поддержали того или иного кандидата. Ардзинба выразил надежду, что подобные меры не являются генеральной линией, проводимой действующей властью.

Он отметил, что собирает информацию по этим случаям и когда ее будет достаточно, она будет доведена до руководства страны.

Повторные выборы президента состоялись 22 марта. На пост президента на седьмых по счету выборах главы Абхазии претендовали три кандидата – лидер оппозиционного блока Аслан Бжания, лидер партии "Акзаара" Леонид Дзапшба и действующий на тот момент министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба.

Аслан Бжания выиграл, набрав 56,5% голосов. Команда Адгура Ардзинба набрала 35,5% голосов.