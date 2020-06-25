Подвел насос: подачу воды в Гагре восстановят в течение дня

Из-за аварии на насосной станции жители города Гагра на трое суток остались без воды. Рабочая бригада гагрского водоканала устраняет неполадку.

СУХУМ, 25 июн – Sputnik, Сария Кварацхелия. Подача воды в Гагре возобновится в течение дня, об этом корреспонденту Sputnik сообщил начальник гагрского водоканала Беслан Цугба.

Из-за аварии на насосной станции жители Гагры на трое суток остались без воды.

"Проблема в том, что ни в одной насосной нет резерва, все насосы работают на износ. Часто они выходят из строя, потому что уже старые. Но когда есть резерв, можно один заменить другим. Но у нас нет ни одного резерва", – пояснил Цугба.

Начальник водоканала отметил, что он еще в прошлом году закладывал средства на покупку резервных насосов, но из-за того, что "у республики и у города нет денег", насосы и другая необходимая техника не была куплена.

Цугба добавил, что проблема с прекращением подачи воды будет существовать до тех пор, пока не введут в эксплуатацию новый водопровод, который строят в рамках российской Инвестпрограммы или же не купят резервные насосы.

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