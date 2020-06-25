"Робинзон" на самоизоляции: в Сухуме открылась выставка Архипа Лабахуа

СУХУМ, 25 июн –Sputnik, Мария Ефимова. Выставка "Робинзониада, или как я провел карантин" художника Архипа Лабахуа открылась на Набережной Махаджиров в Сухуме в четверг 25 июня.
На выставке представлено 20 работ художника. По словам Лабахуа, на создание необычных тематических композиций повлиял режим самоизоляции.
"Для художника одиночество не проблема, а необходимое состояние, в определенном смысле. Я почувствовал себя Робинзоном в режиме самоизоляции. А когда остаешься наедине с собой, то начинаешь изучать внимательнее окружающий тебя мир, свой дом и мастерскую", - поделился Лабахуа.
Художник признался, что некоторые тематические композиций до сих пор остаются для него загадкой.
"После завершения работы над инсталляциями, я начал придумывать комментарии к работам. Отправил несколько фотографий моему лондонскому другу, чтоб узнать и его версии увиденного. Он с большим интересном согласился и через неделю прислал по два-три комментария на каждый объект. Я не ожидал услышать диаметрально противоположные ассоциации от друга. Решил показать зрителю две версии и каждый объект подписал красным и черным на белом фоне ", - поделился Лабахуа.
По словам Лабахуа, выставка посвящена его близкому другу, писательнице Надежде Венедиктовой. Сама писательница, которая присутствовала на открытии выставки, назвала представленную экспозицию "совершенно новым этапом в творчестве художника".
Выставка продлится до 27 июня и вход на выставку бесплатный."Сип (Архип) предпринимает явную попытку перетечь из одного явления в другое. Все время начинает одним, а заканчивает совершенно другим. Многие люди вросли в свой быт и не пытаются трансформировать окружающую среду. Я думаю, это вызов повседневности",-отметила писательница.
- Выставка Архипа Лабахуа "Робинзониада, или как я провел карантин"© Sputnik / Томас Тхайцук
- Выставка Архипа Лабахуа "Робинзониада, или как я провел карантин"© Sputnik / Томас Тхайцук
- Выставка Архипа Лабахуа "Робинзониада, или как я провел карантин"© Sputnik / Томас Тхайцук
- Выставка Архипа Лабахуа "Робинзониада, или как я провел карантин"© Sputnik / Томас Тхайцук
Архип Лабахуа – художник, скульптор и дизайнер. Он автор бронзовых скульптур героев Фазиля Искандера, установленных на набережной Сухума, "Пингвина – философа" у кафе "Пингвин", а также "Гнома с Деньгоделателькой", который находится у здания Сбербанка Абхазии.
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