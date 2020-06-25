Союз писателей Абхазии запустил сайт

На сайте Союза писателей можно найти информацию о современных абхазских писателях и классиках литературы, а также об истории становления и деятельности творческой организации.

СУХУМ, 25 июн – Sputnik, Сария Кварацхелия. Официальный сайт Союза писателей Абхазии заработал в четверг 25 июня, сообщил корреспонденту Sputnik председатель Союза писателей республики Вахтанг Абхазоу.

Идея создать сайт появилась еще в 2017 году во время работы над книгой "Абхазские писатели. Биобиблиографический словарь", которую Вахтанг Абхазоу собирал совместно с доктором филологических наук Вячеславом Бигуаа.

"Появилась идея, чтобы наша организация имела свой сайт, как и многие наши коллеги в России и в других странах. Два года назад с Вячеславом Бигуаа мы начала готовить материалы для сайта", – отметил Абхазоу.

На сайте Союза писателей можно найти информацию об истории становления и о деятельности творческой организации, об абхазских писателях-классиках и современной литературе.

У сайта, как подчеркнул Абхазоу, есть "свои особенности". На главной странице есть отдельные окошки с периодическими изданиями Союза писателей.

"Это литературно-художественный журнал "Алашара", газеты "Аамта" и детского журнала "Амцабз". Пока на сайте есть выпуски последних пяти лет, имеется в виду пятилетний архив каждого издания, – уточнил он. – К нам и раньше, и сейчас обращались за архивными изданиями. Для тех, кто интересуется абхазской литературой, на сайте есть все материалы".

Информация на сайте будет дополняться по мере появления новых публикаций. Сайт работает на двух языках – абхазском и русском.

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