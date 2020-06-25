Контрабанда табака и ввоз авто: работу российской таможни в Абхазии обсудили в Сочи

Государственный таможенный комитет Абхазии и Федеральная таможенная служба России подписали Дорожную карту взаимодействия по вопросу гармонизации законодательств двух государств на пять лет в июле 2019 года.

СУХУМ, 25 июн - Sputnik. В Сочи прошла рабочая встреча руководства Сочинской таможни с вновь назначенным представителем таможенной службы России в Республике Абхазия Константином Козловым, сообщает пресс-служба Сочинской таможни.

Участники встречи обсудили основные направления взаимодействия с представительством таможенной службы России в республике.

Особое значение в ходе беседы "было уделено нарушениям условий временного ввоза лицами-нерезидентами России транспортных средств международной перевозки на таможенную территорию ЕАЭС, погашению задолженности по уплате таможенных платежей при нарушении срока временного ввоза, предупреждению и пресечению ряда других нарушений таможенного законодательства", говорится в сообщении.

Кроме того, таможенная служба отметила увеличение попыток провоза из Абхазии в Росиию незадекларированной табачной продукции.

"Работа по выявлению и пресечению незаконных схем перемещения через таможенную границу табачной продукции должностными лицами Сочинской таможни проводится на постоянной основе", - отмечает пресс-служба Сочинской таможни.

На встрече также рассмотрели меры по совершенствованию таможенного оформления и таможенного контроля товаров и транспортных средств, пересекающих российско-абхазскую границу.

По итогам встречи определены перспективы взаимодействия и основные задачи реализации совместной конструктивной работы, заключили в пресс-службе.

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