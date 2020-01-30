Попытка номер четыре: хозяйка "табачного платья" пыталась вывезти сигареты под матрасом

СУХУМ, 30 янв - Sputnik. Гражданка Абхазии, которую на прошлой неделе задержали при попытке пронести 25 блоков сигарет через границу под платьем, вновь попыталась незаконно вывезти сигареты в Россию, сообщает пресс-служба Сочинской таможни.
Более 500 блоков незадекларированных сигарет были обнаружены у трех пассажирок поезда "Сухум-Москва" в Сочи.
В ходе таможенного досмотра у одной из них на верхних и нижних полках вагона в пакетах и россыпью под матрасами и подушками таможенники обнаружили 142 блока сигарет. У другой женщины в двух сумках и дорожном чемодане находилось 198 блоков сигарет. Еще одна гражданка пыталась провезти в полиэтиленовых пакетах и в холщовом мешке 206 блоков сигарет.
Всего у пассажирок было обнаружено 546 блоков сигарет (109 тысяч 200 штук).
"Жительницы Абхазии пояснили, что приобрели табачную продукцию на рынке города Сухум, о запретах и ограничениях при перемещении табачной продукции через таможенную границу им не было известно. Однако, одна из нарушительниц совершает аналогичное правонарушение уже в четвертый раз. Эта гражданка была привлечена к административной ответственности за перемещение нелегальных сигарет на разных таможенных постах", - сообщила пресс-служба таможни.
Там уточнили, что гражданка, которая не оставляет попыток ввезти контрабанду в Россию, это та самая женщина, которую поймали на границе в "табачном платье" 24 января.
Табачная продукция изъята, образцы направлены на товароведческую экспертизу. В отношении гражданок возбуждены шесть дел об административных правонарушениях.
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