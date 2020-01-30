15:35 30 Января 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.04
  • EUR69.42
Поиск

Попытка номер четыре: хозяйка "табачного платья" пыталась вывезти сигареты под матрасом

© Foto / пресс-служба Сочинской таможни
В Абхазии
Получить короткую ссылку
482 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/102934/48/1029344818.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200130/1029344768/Popytka-nomer-chetyre-khozyayka-tabachnogo-platya-pytalas-vyvezti-sigarety-pod-matrasom.html

Для личного пользования в Россию разрешен ввоз табачных изделий в количестве 200 сигарет или 50 сигар (сигарилл), либо 250 граммов табака.

СУХУМ, 30 янв - Sputnik. Гражданка Абхазии, которую на прошлой неделе задержали при попытке пронести 25 блоков сигарет через границу под платьем, вновь попыталась незаконно вывезти сигареты в Россию, сообщает пресс-служба Сочинской таможни. 

© Foto / пресс-служба Сочинской таможни
Жительницу Абхазии в "табачном" платье поймали на контрабанде сигарет

Более 500 блоков незадекларированных сигарет были обнаружены у трех пассажирок поезда "Сухум-Москва" в Сочи.

В ходе таможенного досмотра у одной из них на верхних и нижних полках вагона в пакетах и россыпью под матрасами и подушками таможенники обнаружили 142 блока сигарет. У другой женщины в двух сумках и дорожном чемодане находилось 198 блоков сигарет. Еще одна гражданка пыталась провезти в полиэтиленовых пакетах и в холщовом мешке 206 блоков сигарет.

Всего у пассажирок было обнаружено 546 блоков сигарет (109 тысяч 200 штук).

"Жительницы Абхазии пояснили, что приобрели табачную продукцию на рынке города Сухум, о запретах и ограничениях при перемещении табачной продукции через таможенную границу им не было известно. Однако, одна из нарушительниц совершает аналогичное правонарушение уже в четвертый раз. Эта гражданка была привлечена к административной ответственности за перемещение нелегальных сигарет на разных таможенных постах", - сообщила пресс-служба таможни.

Там уточнили, что гражданка, которая не оставляет попыток ввезти контрабанду в Россию, это та самая женщина, которую поймали на границе в "табачном платье" 24 января.

© Foto / пресс-служба Сочинской таможни
У пассажирок поезда «Сухум-Москва» в Сочи изъяли более 500 блоков контрабандных сигарет

Табачная продукция изъята, образцы направлены на товароведческую экспертизу. В отношении гражданок возбуждены шесть дел об административных правонарушениях.

Читайте также:

Сигаретные машины: на Псоу пресечен ввоз табака из Абхазии

Накачал табаком: сочинец пытался в колесах ввезти из Абхазии партию сигарет



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Архитектура без излишеств: лучшие фотографии конкурса The Art of Building
Борьба с исторической правдой: почему освобождение Освенцима приписали американцам
Темные времена: план веерных отключений
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться