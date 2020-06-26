Суд приговорил Тенгиза Лакербая к четырем с половиной годам лишения свободы

Тенгиз Лакербая по прозвищу Тенгуляш обвинялся в двух эпизодах хищения имущества, двух эпизодах хранения наркотиков, трех эпизодах незаконного хранения, ношения и перевозки огнестрельного оружия.

СУХУМ, 26 июн - Sputnik. Сухумский городской суд приговорил Тенгиза Лакербая по совокупности преступлений к четырем годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии-поселении со штрафом в размере 50 000 рублей в доход государства. Об этом сообщается на сайте суда.

Лакербая признан виновным в совершении трех эпизодов преступлений - незаконные приобретение и хранение огнестрельного оружия, незаконное приобретение и хранение наркотического вещества без цели сбыта. При этом он оправдан по двум эпизодам, предусмотренным статьей Уголовного кодекса Абхазии "кража с проникновением в жилище в крупном размере".

По тем же составам преступления проходил подозреваемый Омари Гулия, который был задержан вместе с Лакербая 21 сентября прошлого года. Гулия приговорили к пяти годам и трем месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 40 000 рублей в доход государства.

Обвинение в лице прокурора просила признать Гулия и Лакербая виновными по всем статьям и назначить наказание в десять лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 100 000 рублей для Гулия, и 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 170 000 рублей - Лакербая.

Омари Гулия и Тенгиз Лакербая считаются невиновными, пока их вина не будет доказана и установлена вступившим в законную силу судебным приговором.

Читайте также: