В Абхазии за сутки не зарегистрировано новых случаев коронавируса

Общее число выявленных заболевших коронавирусом с начала эпидемии в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек.

СУХУМ, 26 июн - Sputnik. Диагноз коронавирус не подтвержден ни у одного человека из 88 протестированных, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.

После 14-дневного карантина из обсервации в столичном пансионате "Айтар" домой отпущено четверо медиков, всего на обсервации остаются еще два человека, также медики.

Из 38 человек, которым был диагностирован коронавирус за весь период пандемии в Абхазии, четверо граждан находятся в Гудаутском госпитале, 33 человека выздоровели, и один пациент умер.

По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,2 миллиона случаев заражения, свыше 479 тысяч человек скончались.

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