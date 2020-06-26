Ученые доказали, что есть способ уничтожить коронавирус за 25 секунд

По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,2 миллиона случаев заражения, свыше 479 тысяч человек скончались.

СУХУМ, 26 июн - Sputnik. Ученые из Национальной лаборатории инфекционных заболеваний Бостонского университета заявили, что коронавирус можно полностью уничтожить при помощи дальнего ультрафиолетового излучения за 25 секунд. Результаты их исследования опубликованы на портале Biospace.

Специалисты пришли к такому выводу, обрабатывая загрязненный вирусом SARS-CoV-2 материал различными дозами ультрафиолетового излучения и оценивая скорость уничтожения патогена.

Отмечается, что при дозировке в 5 мДж/см2 распространение вируса снизилось на 99 процентов за шесть секунд. При воздействии в 22 мДж/см2 вирус полностью уничтожался за 25 секунд.

По данным ученых, энергосберегающая лампа мощностью 13 ватт может очистить комнату площадью 15 квадратных метров от заразных элементов коронавирусной инфекции.

Ученые подчеркивают, что ультрафиолетовое излучение опасно для человека.

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