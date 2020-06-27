14:09 27 Июня 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD69.13
  • EUR77.54
Поиск

Саперы МЧС Абхазии обезвредили гранату в селе Гумиста

© Foto / МЧС Республики Абхазия
В Абхазии
Получить короткую ссылку
55 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200627/1030420811/Sapery-MChS-Abkhazii-obezvredili-granatu-v-sele-Gumista.html

Жители села Гумиста Сухумского района при расчистке колючек нашли гранату времен Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов.

СУХУМ, 27 июн - Sputnik. Саперы МЧС Абхазии изъяли и уничтожили на полигоне в селе Нижняя Эшера обнаруженную в селе Гумиста гранату РГ-42. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Министерство по чрезвычайным ситуациям Абхазии предупреждает, что случайные находки взрывоопасных предметов могут быть крайне опасны. При их обнаружении следует незамедлительно звонить в службу спасения по телефонам: 01, 001, 911, 112.

Ранее жители поселка Бзыбь Гагрского района обнаружили взрывоопасные предметы: осколочные  боеприпасы для гранатометов ВОГ-25 в количестве пяти штук, две ручные осколочные гранаты РГ-42, три ручные гранаты Ф-1, одна ручная граната РГД-5, три запала к ручным гранатам УЗРГМ-2.  

Прибывшие на место сотрудники пиротехнического отдела МЧС Абхазии вывезли найденные боеприпасы в безопасное место для дальнейшей их утилизации.

Читайте также:



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Прощание со знаменем: вручение дипломов выпускникам сухумского военного училища
Культура запретов вместо культуры свободы: как смерть Джорджа Флойда меняет США
Доход и имущество судей Абхазии и членов их семей
Доходы и имущество судей Абхазии и их семей
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться