Саперы МЧС Абхазии обезвредили гранату в селе Гумиста

СУХУМ, 27 июн - Sputnik. Саперы МЧС Абхазии изъяли и уничтожили на полигоне в селе Нижняя Эшера обнаруженную в селе Гумиста гранату РГ-42. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Министерство по чрезвычайным ситуациям Абхазии предупреждает, что случайные находки взрывоопасных предметов могут быть крайне опасны. При их обнаружении следует незамедлительно звонить в службу спасения по телефонам: 01, 001, 911, 112.

Ранее жители поселка Бзыбь Гагрского района обнаружили взрывоопасные предметы: осколочные боеприпасы для гранатометов ВОГ-25 в количестве пяти штук, две ручные осколочные гранаты РГ-42, три ручные гранаты Ф-1, одна ручная граната РГД-5, три запала к ручным гранатам УЗРГМ-2.

Прибывшие на место сотрудники пиротехнического отдела МЧС Абхазии вывезли найденные боеприпасы в безопасное место для дальнейшей их утилизации.

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