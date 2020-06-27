Российские военнослужащие в Абхазии проголосовали за поправки в Конституцию

СУХУМ, 27 июн - Sputnik. Военнослужащие и гражданский персонал российской военной базы ЮВО в Абхазии приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию России, сообщает пресс-служба ЮВО.

На территории военного санатория в Гагре был организован избирательный участок с выездными урнами. Во время голосования на участке присутствовали члены выездной участковой комиссии посольства России в Абхазии и российской военной базы.

Всего проголосовали около 300 работников военного санатория и около 100 военнослужащих и членов их семей.

Отмечается, что для военнослужащих, которые в основной день голосования 1 июля заступят в караул или на боевое дежурство, будут организованы выездные мобильные пункты голосования в отдаленных районах Абхазии.

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Голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации в Абхазии состоится 1 июля в помещении консульского отдела посольства России по адресу город Сухум, улица Лакоба, дом 45 (вход с улицы Аидгылара). Для жителей районов планируется организовать транспорт до посольства.

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