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Российские военнослужащие в Абхазии проголосовали за поправки в Конституцию

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В Абхазии
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Голосование прошло на территории военного санатория российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Гагре.

СУХУМ, 27 июн - Sputnik. Военнослужащие и гражданский персонал российской военной базы ЮВО в Абхазии приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию России, сообщает пресс-служба ЮВО.

На территории военного санатория в Гагре был организован избирательный участок с выездными урнами. Во время голосования на участке присутствовали члены выездной участковой комиссии посольства России в Абхазии и российской военной базы.

Всего проголосовали около 300 работников военного санатория и около 100 военнослужащих и членов их семей.

Отмечается, что для военнослужащих, которые в основной день голосования 1 июля заступят в караул или на боевое дежурство, будут организованы выездные мобильные пункты голосования в отдаленных районах Абхазии.

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© Видео пресс-служба ЮВО
Военнослужащие и гражданский персонал российской военной базы ЮВО в Абхазии приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ

Голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации в Абхазии состоится 1 июля в помещении консульского отдела посольства России по адресу город Сухум, улица Лакоба, дом 45 (вход с улицы Аидгылара). Для жителей районов планируется организовать транспорт до посольства.

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