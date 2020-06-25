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Подготовка избирательных участков к голосованию по внесению изменений в Конституцию РФ

Началось голосование по поправкам в Конституцию России

© Sputnik / Максим Богодвид
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20200625/1030403404/Nachalos-golosovanie-po-popravkam-v-Konstitutsiyu-Rossii.html

Голосование по поправкам в основной закон страны назначено на 1 июля, однако возможность отдать свой голос у россиян есть с 25 июня.

СУХУМ, 25 июн - Sputnik. Россияне с 25 июня смогут проголосовать по поправкам в Конституцию, следует из календарного плана ЦИК России.

Основной день голосования назначен на 1 июля. Ранее его запланировали на 22 апреля, однако из-за распространения COVID-19 и неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации его перенесли. Тем не менее, чтобы избежать столпотворения на участках, ЦИК предусмотрел возможность отдать свой голос заранее, с 25 июня.

Для волеизъявления до дня голосования не потребуется никакого заявления: достаточно просто прийти на участок или известить избирком о желании проголосовать вне помещения.

Жители Москвы и Нижегородской области с 25 июня по 30 июня смогут выразить свою волю с помощью электронного дистанционного голосования. Для участия в нем требовалось в срок с 5 по 21 июня подать заявление через портал Госуслуг или mos.ru.

В Абхазии голосование пройдет 1 июля в здании Посольства России. Главы районных администраций выразили готовность оказать содействие в организации голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации, для этого местные администрации выделят транспорт для доставки людей к посольству России.

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