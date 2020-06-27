Тестирование на COVID-19 за сутки в Абхазии прошли 102 человека

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек.

СУХУМ, 27 июн - Sputnik. Диагноз коронавирус не был подтвержден ни у одного из 102 протестированных, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.

Из 38 человек, которым был диагностирован коронавирус за весь период пандемии в Абхазии, четверо граждан находятся в Гудаутском госпитале, 33 человека выздоровели, и один пациент умер.

Общее число инфицированных в России с начала эпидемии составило 627 646 человек. Умерли за все время 8969, вылечились - 393 352 пациента.

По последним данным ВОЗ, насчитывается свыше девяти с половиной миллионов инфицированных, почти 490 тысяч из них умерли.

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