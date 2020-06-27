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Тестирование на COVID-19 за сутки в Абхазии прошли 102 человека

© Sputnik / Григорий Сысоев
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (576)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200627/1030421964/Testirovanie-na-COVID-19-za-sutki-v-Abkhazii-proshli-102-cheloveka.html

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек.

СУХУМ, 27 июн - Sputnik. Диагноз коронавирус не был подтвержден ни у одного из 102 протестированных, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.

Из 38 человек, которым был диагностирован коронавирус за весь период пандемии в Абхазии, четверо граждан находятся в Гудаутском госпитале, 33 человека выздоровели, и один пациент умер.

Общее число инфицированных в России с начала эпидемии составило 627 646 человек. Умерли за все время 8969, вылечились - 393 352 пациента.

По последним данным ВОЗ, насчитывается свыше девяти с половиной миллионов инфицированных, почти 490 тысяч из них умерли.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (576)


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