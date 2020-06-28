СУХУМ, 28 июн – Sputnik. Водопроводную трубу прорвало на набережной Сухума в районе "Брехаловки", сообщил Sputnik заместитель директора департамента по коммунальному хозяйству Руслан Авидзба.

© Sputnik / Леон Адлейба Авария на водопроводе произошла по причине износа водопроводных труб

"Уже занимаемся этим вопросом, техника уже приехала, воду перекрыли, ждем пока вода сойдет и начнем работы. По предварительным данным, авария на водопроводе произошла по причине износа водопроводных труб, так как они очень старые, еще довоенных времен", - подчеркнул он.

По его словам, масштабы работ станут понятны, когда коммунальщики вскроют асфальтовое покрытие и доберутся до места утечки воды.

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