СУХУМ, 28 июн – Sputnik. Водопроводную трубу прорвало на набережной Сухума в районе "Брехаловки", сообщил Sputnik заместитель директора департамента по коммунальному хозяйству Руслан Авидзба.
"Уже занимаемся этим вопросом, техника уже приехала, воду перекрыли, ждем пока вода сойдет и начнем работы. По предварительным данным, авария на водопроводе произошла по причине износа водопроводных труб, так как они очень старые, еще довоенных времен", - подчеркнул он.
По его словам, масштабы работ станут понятны, когда коммунальщики вскроют асфальтовое покрытие и доберутся до места утечки воды.
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