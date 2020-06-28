К пожару готовы: военные ЮВО провели учения в Абхазии

В ходе учений военнослужащие не только готовились ликвидировать возгорания и их последствия, но и отработали порядок взаимодействия с МЧС Гудаутского района при угрозе чрезвычайной ситуации.

СУХУМ, 28 июн - Sputnik. На российской военной базе в Абхазии прошли специальные учения в рамках подготовки к пожароопасному периоду, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

"Военнослужащие пожарной команды базы, получив сигнал "пожар", выехали к месту чрезвычайной ситуации. Специалисты отработали действия при ликвидации возгорания на различных объектах, в том числе на технических территориях, хранилищах, на складах горючих материалов и жилой зоне, а также при эвакуации условно пострадавших", - говорится в сообщении.

К учению привлекалось более 50 военнослужащих ЮВО, были задействованы пожарные машины АЦ-6-40 (автоцистерна вместимостью 6 тонн воды с выдачей 40 литров воды в секунду) на базе автомобиля КамАЗ.

"Также военнослужащими организовано взаимодействие с подразделениями управления по чрезвычайным ситуациям Гудаутского района, полностью отработан порядок взаимодействия при угрозе возникновения ЧС", - отметили в пресс-службе ЮВО.

Кроме того, военнослужащие ЮВО очистили от сухой травы учебные полигоны и прилегающую к объектам территорию базы. В парках боевых машин обеспечено содержание средств пожаротушения, с военнослужащими проведены инструктажи, заключили в пресс-службе.

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