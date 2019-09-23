На КамАЗах по серпантину: российские военные провели учения в Абхазии

СУХУМ, 23 сен - Sputnik. Подразделения российской военной базы Южного военного округа в Абхазии провели батальонные тактические учения, сообщает пресс-служба ЮВО.
"В ходе марша военнослужащие совершенствовали навыки управления боевой техникой на трассе, в населенных пунктах, по горным серпантинам с большими уклонами и крутыми поворотами. Также водители на технике преодолели различные рельефные препятствия – русла горных рек, овраги, каменные завалы и участки вязкого грунта", - говорится в сообщении.
Цель марша - максимально быстро и безопасно прибыть в парк боевой техники соединения из полигонов Цабал и Нагвалоу. В общей слаженности колоннами было преодолено более 250 километров по асфальтированным и полевым дорогам, продлились учения неделю.
В учениях приняли участие около одной тысячи военнослужащих, было задействовано более 300 единиц военной и специальной техники, в том числе автомобили УАЗ, ГАЗ и бронированные грузовики КамАЗ "Мустанг".
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