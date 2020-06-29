Псоу в брод: гражданина Абхазии задержали за незаконное пересечение границы

За незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации гражданину Абхазии грозит два года лишения свободы.

СУХУМ, 29 июн - Sputnik. Сотрудники пограничного управления ФСБ задержали гражданина Абхазии, который перешел реку Псоу и незаконно пересек российско-абхазскую государственную границу в обход контрольно-пропускного пункта "Адлер", сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного части 1 статьи 322 УК РФ (незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации). Санкции данной статьи грозят правонарушителю лишением свободы на срок до двух лет", - говорится в сообщении.

Как сообщается, мужчина перешел реку в районе села Веселое, действительных документов на право въезда в Российскую Федерацию у него при себе не было.

Из-за пандемии коронавируса Россия закрыла границы для иностранцев, исключения оставили только для некоторых категорий, например, дипломатических работников, а также людей, которым необходимо лечение.

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