С "солью" в белье: гражданка Абхазии задержана за контрабанду на МАПП "Адлер"

За контрабанду наркотических средств через таможенную границу женщине, в соответсвии с УК России, грозит наказание в в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

СУХУМ, 29 июн – Sputnik. На российско-абхазской границе задержана женщина, которая пыталась провезти наркотики в Абхазию, сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

34-летняя гражданка Абхазии была задержана сотрудниками таможни на таможенном посту МАПП "Адлер", она следовала из России в Абхазию по "зеленому коридору".

На основе оперативной информации, поступившей из сочинской службы УФСБ России по Краснодарскому краю о возможном перемещении наркотических средств, было принято решение о проведении личного таможенного досмотра.

"Перед началом досмотра сотрудники таможни предложили гражданке добровольно выдать возможно имеющиеся при ней товары, сокрытые от таможенного контроля. Понимая безвыходность ситуации, женщина призналась, что действительно имеет при себе наркотическое вещество - "соль". Она отдала таможенникам полимерный сверток, который прятала в нижнем белье", - говорится в сообщении.

Вещество было направлено на физико-химическую экспертизу. Согласно заключению эксперта представленное на исследование вещество является наркотическим средством – N-метилэфедроном, массой 0,76 граммов, отметили в пресс-службе Южного таможенного управления.

© Foto / пресс-служба Сочинской таможни На российско-абхазской границе задержана женщина, которая пыталась провезти наркотики в Абхазию

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС наркотических средств в значительном размере". Подозреваемая находится в изоляторе временного содержания города Сочи.

Гражданке Абхазии грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

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