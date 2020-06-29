Защита прав, пытки и убийства женщин: омбудсмен Абхазии отчиталась Парламенту

Депутаты Народного собрания Абхазии единогласно приняли доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека за 2018-2019 годы Асиды Шакрыл в понедельник 29 июня.

Как часто нарушаются права человека в Абхазии, почему омбудсмен страны недоволен работой Генпрокуратуры, МВД и СГБ в этом направлении, какие основные нарушения фиксируются, а также какие законы нужно доработать и внедрить, в материале Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Вопросы без ответов

Омбудсмен Абхазии Асида Шакрыл выступила с докладом перед депутатами Парламента республики в понедельник 29 июня. Прежде чем приступить к анализу проделанной работы, она попросила предоставить ей один час на это и отметила, что сократила доклад со 150 до 20 страниц, чтобы не занимать много времени.

Омбудсмен дала оценку факторам, которые во многом мешали в прошлом и тормозят в настоящем развитие института защиты прав человека в Абхазии. Среди них такие факторы, как частичное признание государства, избирательная и однобокая политика международного сообщества в отношении Абхазии, при которой все внимание сосредоточено на правах грузинских беженцев, а права граждан республики, в частности право на свободное передвижение игнорируются.

Действующий аппарат Уполномоченного по правам человека полноценно приступил к работе в ноябре 2018 года, сказала Шакрыл и отметила, что в ее докладе проведен подробный анализ, как негативной, так и позитивной практики взаимодействия этого института с органами власти.

"Несмотря на статус и широкие полномочия омбудсмена по запросу информации, отдельные руководители госорганов не считаются с нормами закона, обязывающими их предоставлять ответ на запросы. Некоторые госорганы могут месяцами игнорировать запросы, либо отвечать на них не по существу", - сказала Шакрыл.

В качестве примера такого отношения она привела игнорирование подобного запроса Комиссией имущественных прав при президенте Абхазии на протяжении около полутора месяцев. Получить ответ на интересующий вопрос удалось только после многочисленных запросов и лично посещения организации омбудсменом. Госслужащие зачастую отказываются предоставлять в устной форме даже ту информацию, которая должна быть опубликована на сайте ведомства, отметила Шакрыл.

Бюрократические проволочки затягивают сроки реагирования на жалобы граждан и затрудняют предоставление помощи. В связи с этим Шакрыл призвала все структуры власти обеспечить свободный доступ к информации.

Не редко государственные органы, применяя свои "локальные акты", как правило, не учитывают положения закона, обладающие большей юридической силы в сравнении с внутренними распоряжениями и приказами.

"Следует отметить, что наиболее закрытой оказалась Служба государственной безопасности Абхазии. С сожалением констатируем, что отсутствие взаимопонимание с руководством СГБ, в основе позиции которой явно прослеживаются устаревшие и опасные стереотипы в отношении прав человека. За весь период деятельности – с 2018 года в СГБ не раз направлялись запросы о предоставлении информации, которые остались без реагирования", - рассказала омбудсмен.

Оставленные без ответов вопросы послужили основанием для обращения Уполномоченного по правам человека в Военный суд Абхазии. Исковое заявление, как уточнила Шакрыл, было принято судом в производство и по нему было возбуждено дело. Однако, в нарушение законодательства это административное дело не рассматривается в настоящее время.

Органы прокуратуры Шакрыл также не включила в список структур, которые стремятся наладить эффективное взаимодействие с омбудсменом.

Отдельные ответы Генпрокуратуры, отметила она, говорят о поверхностном подходе к проблеме нарушения прав человека.

Не все должностные лица знакомы с законами Абхазии, даже с теми законами, которые регламентируют их деятельность, уверена Шакрыл. По ее словам, с такими проблемами она столкнулась в Гулрыпшском РОВД, в УВД по городу Сухум, в Гудаутском РОВД.

"Чиновники МВД не знают не только положений закона "Об Уполномоченном по правам человека", но и закона о содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. Более того, начальник Гулрыпшского РОВД Бигвава заявил, что не обязан знать и руководствоваться в своей деятельности ни этим законом, ни международными стандартами, поскольку они на него не распространяются, так как Абхазия непризнанное государство", - поделилась Шакрыл, цитирование слов начальника РОВД вызвало удивление среди депутатов.

Позитивная практика взаимодействия Уполномоченного по правам человека сложилась с Конституционным судом Абхазии, что дало результаты, в частности в вопросе защиты трудовых прав граждан, рассказала омбудсмен.

Обращения и пытки

За один год и девять месяцев работы в аппарат Уполномоченного по правам человека обратилось 152 гражданина страны, которых сотрудники аппарата приняли в общей сложности около 400 раз за этот период времени.

Самое большое количество обращений было связано с нарушениями гражданских прав – их было 61. Из этого числа самыми частыми жалобами касались права на получение документов, удостоверяющих личность. Шестнадцать человек обратились с жалобами о нарушении прав на справедливое и публичное судебное разбирательство. Одиннадцать человек пожаловались на нарушения права на гражданство.

"С нарушениями социальных прав обратилось 39 человек. Самый большой процент из них по жилищным вопросам – 20 человек. По вопросам нарушения права на здравоохранения – пять граждан. На получение пенсии - четыре человека. С нарушениями личных прав обратилось 36 человек, 15 дел из которых связаны с правом на свободу от пыток", - рассказала Шакрыл и подробно остановилась на вопросах, связанных с нарушением личных прав граждан.

Она акцентировала внимание депутатов Парламента на фактах применения пыток и унижающих человеческое достоинство действий представителями органов Внутренних дел в отношении людей, находящихся под стражей или отбывающих заключение.

Омбудсмен заявила, что пытки происходили в ИВС, СИЗО, а также в кабинетах МВД. Шакрыл напомнила инцидент, когда один из задержанных по делу о похищении Омара Мерцхулава - Анзор Тарба погиб, находясь в служебном кабинете в здании МВД Абхазии.

"Как известно, к нему (Тарба - ред.) применялись пытки, от которых он скончался. Другие случаи касаются лиц, оставшихся пожизненно инвалидами в результаты нанесенных сотрудниками побоев. Мы считает необходимым принять действенные законодательные меры для включения понятия "пытка" в качестве самостоятельного состава преступления в Уголовный кодекс", - подчеркнула Шакрыл.

Омбудсмен также заявила, что ей известны факты игнорирования методов пыток в отношении задержанных со стороны судебных инстанций.

Незаконное задержание

Обеспокоенность выразила Асида Шакрыл по поводу поступающей в аппарат Уполномоченного по правам человека информации о нарушении процессуального законодательства, а именно фактов задержания правоохранительными органами людей с нарушением процедуры задержания - без протоколов, без допуска адвокатов, в том числе на допросы, без предоставления информации о месте содержания подзащитного.

"Хочу обратить внимание на устоявшуюся практику, когда гражданин задерживается за административное нарушение и подвергается судом административному аресту, но при этом задержанного допрашивают по уголовному делу, как было в случае Тарба. Ко времени задержания Тарба, Адлейба, Кутелия, Папава, обвиняемых в похищении Мерцхулава, отсутствовали какие-либо записи учетных документов в УВД по городу Сухум", - сказала Шакрыл.

Были случаи, когда человека удерживали в течение пяти дней в одном из кабинетов УВД по городу Сухум без составления протокола задержания и предъявления обвинения в то время, когда родственники его повсюду искали. Местонахождение задержанного удалось установить только после обращения в столичную прокуратуру, следственное управление и пресс-службу МВД, заявила омбудсмен.

По словам Шакрыл, начальник Уголовного розыска УВД по городу Сухум сказал ей, что считает допустимым подобные задержания подозреваемого в целях эффективности раскрытия преступлений.

Альтернатива смертной казни

В 2018 году Народное собрание Абхазии проголосовало за поправки в Уголовный кодекс республики, позволяющие судам выносить смертный приговор за незаконный ввоз или вывоз наркотиков, приравненный к пожизненному заключению в связи с действующим в стране мораторием на смертную казнь.

По мнению Шакрыл, эта мера прямо противоречит Конституционному праву на жизнь и связана с риском лишения жизни невиновных людей.

"Качество правосудия в Абхазии и его обвинительный уклон повышает вероятность судебных ошибок. Экспертные оценки показывают, что достаточной альтернативой смертной казни является пожизненное лишение свободы без права на условно-досрочное освобождение", - считает она.

Запрет на аборт

С 2016 года в Абхазии действует закон, запрещающий искусственное прерывание беременности. Омбудсмен подчеркнул, что по мировой практике распространены несколько видов показаний к аборту – добровольное согласие, наличие таких социальных показаний, как изнасилование, инцест, нахождение в местах лишения свободы и наличие медпоказаний, связанных с риском для жизни и здоровья беременной, а также в случаях, когда наблюдается аномалии в развитии плода.

Асида Шакрыл предложила дополнить этот закон пунктами, которые позволяли бы прерывать беременность при медицинских и социальных показаниях.

Убийства женщин

"Из года в год общество потрясают зверские убийства женщин от рук родственников, которые считают, что таким образом защищают честь своей семьи, опозоренной недостойным, по их мнению, поведением женщин. Мириться с подобным положением дел ни в коем случае нельзя, так как помимо убитой жертвами становятся все члены семьи и в особенности дети, ставшие сиротами", - уверена Шакрыл.

Она подчеркнула, что необходимо вернуться к расследованию недоведенных до суда дел об убийствах женщин в Абхазии близкими родственниками за последние несколько лет. Если при этом будет наблюдаться халатность при расследовании, которые привели к сокрытию преступления, этих людей также нужно будет привлечь к ответственности.

В целях предупреждения преступлений в отношении женщин и детей аппарат Уполномоченного по правам человека подготовил законопроект о защите от семейно-бытового насилия, включая покушение на жизнь.

Шакрыл сказала, что на днях этот законопроект был направлен в Парламент, и выразила надежду на то, что он будет принят в ближайшее время.

Паспорт и правовой статус

Граждане Абхазии нередко сталкиваются со сложностями при получении нового образца паспорта гражданина республики, и нередко это идет вразрез с их правами, считает Шакрыл.

"Фактически, процедура по обмену документов была превращена в проверку наличия гражданства. Лицам, которым отказывают в этом, предлагают получить гражданство заново в общем порядке. Однако в подавляющем случае – это было произвольной интерпретацией положений законодательства о гражданстве. Требования о сроке проживания, с которыми сталкиваются многие граждане, является нарушением их права на гражданство, еще и на фоне того, что положение о цензе оседлости применяется по этническому признаку", - заявила Шакрыл.

Она считает необходимым пересмотреть "дискриминационные нормы", закрепленные в некоторых пунктах статей закона "О гражданстве".

Омбудсмен Абхазии в контексте доклада также затронула проблемы, с которыми сталкиваются жители Галского района. По ее мнению, в этой части страны сложилась специфическая ситуация. Наряду со сложностями в свободном пересечении абхазо-грузинской границы по реке Ингур, что зачастую им жизненно необходимо, существует проблема их правого статуса в Абхазии.

Омбудсмен подчеркнула, что получение паспорта гражданина Абхазии, вида на жительства, формы №9 и свидетельства о рождении – основная проблема жителей этой части страны.

Шакрыл также напомнила, что выдача паспортов в Галском, Ткуарчалском и Очамчырском районе жителям не абхазской национальности была приостановлена в мае 2013 года. Шакрыл уверена, что подобные решения не могут приниматься в массовом порядке, а должны рассматриваться в индивидуальном судебном порядке.

Более того, добавила она, отсутствие легитимного механизма, позволяющего признать отказ многих жителей этих районов от грузинского гражданства, оставляет тысячи людей без права выбора.

Омбудсмен в частности сказала, что в Галском районе также повышенный размер земельного налога в сравнении с другими районами страны. Она сочла недопустимым применение такой необоснованной ставки налога и призвала Генпрокуратуру отреагировать на запросы аппарата Уполномоченного по правам человека на предмет законности решения Галского районного собрания по этому вопросу.

Жителей этого района также волнуют вопросы образования, сообщила Шакрыл депутатам. К примеру, в 11 школах нижней зоны Галского района с 1 по 4 классы введено обучение на русском языке. В связи с тем, что большинство учителей там не владеют этим языком, обучение детей сопряжено с серьезными проблемами.

"Учителя жалуются, что снижается качество образования из-за того, что они вынуждены обучать детей на языке, которым сами плохо владеют", - рассказала она и предложила в качестве решения проблемы постепенное внедрение в этих школах программ на абхазском и русском языках.

Социальные права

В Абхазии неэффективно проводится социальная политика, заявила Асида Шакрыл. Наиболее незащищенными в этом плане гражданами республики стали пенсионеры и малоимущие семьи, проживающие в сельской местности, матери-одиночки.

"К сожалению, до сих пор в стране нет полноценной базы данных всех тех, кто нуждается в поддержке государства. К примеру, отсутствуют данные детей, которые не посещают школу, болеющих хроническими заболеваниями, инвалидов, неблагополучных семей и так далее", - сказала она и обратила внимание парламентариев на низкие социальные выплаты, которые ниже утвержденного государством прожиточного минимума.

Ситуацию с обеспечением социальных прав граждан омбудсмен оценила, как угрожающую благополучию и выживанию отдельных уязвимых категорий населения страны. Шакрыл призвала Кабмин и Парламент приступить к незамедлительной модернизации пенсионного и социального законодательства.

Права пациентов и заключенных

В Абхазии функционирует единственное учреждение, где люди с психическими заболеваниями могут получить стационарное и амбулаторное лечение – Республиканская специализированная психиатрическая больница в Гулрыпше.

"При этом больница не владеет достаточными материальными, техническими и человеческими ресурсами, необходимыми для оказания услуг нуждающимся в психиатрической помощи по всей Абхазии. Существующая система оказания такой помощи абсолютно неэффективная", - сказала Шакрыл и в качестве подтверждения бедственного положения медучреждения в Гулрыпше попросила вывести на экран фотографию уборной больницы с провалившимся потолком в плесени.

Кроме того, в 2019 году пациенты психиатрической больницы на протяжении полугода не получали необходимого количества, прописанных им медикаментов и продуктов питания из-за отсутствия финансирования.

Для изучения условий содержания подозреваемых, обвиняемых и осужденных людей в Абхазии,

Уполномоченный по правам человека вместе с коллегами посетили ряд учреждений уголовно-исправительной системы, добавила Шакрыл. Нарушением она назвала то, что подозреваемые и осужденные "делят" одно помещение, а в СИЗО МВД в Дранде и ИВС ведомства отсутствует дифференциация по тяжести совершенного преступления.

"Все заключенные находятся в одинаково тяжелых условиях", - констатировала Шакрыл и добавила, что строительство нового учреждения содержания заключенных остается главной и требующей срочного решения вопросом для обеспечения надлежащего режима заключенных. Помимо этого Шакрыл обеспокоена тем, что в тюрьме Дранды не проводится работа по выявлению и лечению туберкулеза.

Еще одна проблема, которую затронула омбудсмен, была связана с отсутствием в стране мест лишения свободы, предназначенные для женщин и несовершеннолетних. Эти категории заключенных содержатся в небольших по площади помещениях столичного ИВС без условий для прогулок.

Экскурс в прошлое

Асида Шакрыл также вкратце рассказала об истории становления института по правам человека в стране. По ее словам, государственный защитный орган действовал под разными названиями при президенте Абхазии на протяжении почти двух десятилетий. В 1997 была создана Комиссия по правам человека при президенте и в том же году была переименована в Национальную комиссию по правам человека. Возглавил структуру Вахтанг Хагба.

В 2007 году в Администрации президента появилась должность Уполномоченного по правам человека при президенте Абхазии, просуществовавшая до 2016 года. Пост омбудсмена занимал Георгий Отырба, который провел большую работу по принятию закона "Об Уполномоченном по правам человека Абхазии", отметила Шакрыл.

В феврале 2016 года этот закон был принят и в соответствии с ним был создан новый, независимый от органов исполнительной власти институт, обладающий инструментами защиты прав человека.

"Становлению независимого института Уполномоченного по правам человека в Абхазии способствовало также деятельность правозащитников из числа гражданского общества и депутатов Парламента. Известный юрист, бывший депутат Парламента Зураб Ачба, защищавший права граждан, будучи депутатом, а затем, работая в Комиссии по правам человека при миссии ООН, ратовал за создание независимого института омбудсмена, понимая роль и значение этого органа", - сказал Шакрыл.

Она добавила, что существенную работу в этом направлении также провели бывшие депутаты Народного собрания, которые в разное время были омбудсменами - Нателла Акаба, Батал Кобахия и Эмма Гамисония.

Работающие сегодня механизмы защиты прав человека, считает Шакрыл, были фактически созданы неправительственными организациями и активистами гражданского общества. Общественные приемные по правам человека долгие годы функционировали при таких организациях, как "Фонд гражданского инициативы", "Человек будущего", Центр гуманитарных программ, "Нужная газета", "Ассоциация женщин Абхазии", "Ассоциация Инва-содействия".

В 2016 году на должность омбудсмена был избран Дмитрий Маршан, который выполнял свои функции в отсутствии рабочего помещения, постоянных сотрудников и финансирования, подчеркнула Асида Шакрыл.

Спустя год он направил в Парламент заявление о сложении полномочий. Маршан объяснил, что к такому решению его подтолкнули декларативные отношения государственной власти к развитию института Уполномоченного по правам человека и не согласен с политикой, которую проводит руководство страны".