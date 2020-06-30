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Часть Сухума останется без воды в среду 1 июля

© Sputnik / Алексей Мальгавко
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200630/1030438398/Chast-Sukhuma-ostanetsya-bez-vody-v-sredu-1-iyulya.html

МУП "Водоканал" проводит ремонтные работы в Сухуме по улицам Лакоба и Дзидзария, на насосной станции №2.

СУХУМ, 30 июн - Sputnik. Часть Сухума останется без подачи питьевой воды в среду 1 июля с 00:00 до 22:00, сообщает МУП "Водоканал".

Отключения затронут следующие районы Сухума: Старый поселок, Колос, улица Адыгейская, вокзал, ВИЭМ, центральная часть города, рынок, Маяк.

Как ранее рассказывали Sputnik в МУП "Водоканал", чтобы решить проблему с частыми отключениями воды в Сухуме, необходима комплексная замена водопроводных сетей. А это не только замена разводящих труб, которые доставляют воду до потребителя, но и насосных станций, водоводов и резервуаров.

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