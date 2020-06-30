Часть Сухума останется без воды в среду 1 июля

МУП "Водоканал" проводит ремонтные работы в Сухуме по улицам Лакоба и Дзидзария, на насосной станции №2.

СУХУМ, 30 июн - Sputnik. Часть Сухума останется без подачи питьевой воды в среду 1 июля с 00:00 до 22:00, сообщает МУП "Водоканал".

Отключения затронут следующие районы Сухума: Старый поселок, Колос, улица Адыгейская, вокзал, ВИЭМ, центральная часть города, рынок, Маяк.

Как ранее рассказывали Sputnik в МУП "Водоканал", чтобы решить проблему с частыми отключениями воды в Сухуме, необходима комплексная замена водопроводных сетей. А это не только замена разводящих труб, которые доставляют воду до потребителя, но и насосных станций, водоводов и резервуаров.

Читайте также: