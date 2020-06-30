Президент Абхазии проголосовал по поправкам в Конституцию России

Основное голосование на территории Абхазии по вопросу одобрения изменений в Конституцию России состоится в здании Посольства России в республике в среду 1 июля.

СУХУМ, 30 июн – Sputnik, Асмат Цвижба. Президент Абхазии Аслан Бжания, вице-президент Бадра Гунба и премьер-министр Александр Анкваб проголосовали по вопросу одобрения изменений в Конституцию России на избирательном участке №8000 в Посольстве России в Абхазии во вторник 30 июня.

"Это значимое мероприятие. Я абсолютно уверен, что изменения в Конституцию России направлены на усиление государственности, развитие государственных институтов, что в конечном итоге благоприятным образом повлияет на качество жизни граждан Российской Федерации. Мы считаем своим долгом принять участие", - отметил глава государства.

Посол России в Абхазии Алексей Двинянин поблагодарил руководство республики и отметил, что ведомство находится "во всеоружии" и готово провести голосование для граждан России, постоянно проживающих в Абхазии, в среду 1 июля.

Голосование по поправкам в Конституцию России для россиян началось с 25 июня. Основной день голосования был назначен на 1 июля. Ранее его запланировали на 22 апреля, однако из-за распространения COVID-19 и неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации его перенесли. Тем не менее, чтобы избежать столпотворения на участках, ЦИК предусмотрел возможность отдать свой голос заранее.

В Абхазии голосование пройдет 1 июля в здании Посольства России. Главы районных администраций выразили готовность оказать содействие в организации голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации, для этого местные администрации выделят транспорт для доставки людей к посольству России.

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