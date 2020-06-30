Сотрудники МВД Абхазии досрочно проголосовали по поправкам в Конституцию России

Выборочные урны доставили в МВД Абхазии, где сотрудники смогли сделать свой выбор в режиме непрерывного несения службы.

СУХУМ, 30 июн - Sputnik. Более 700 сотрудников МВД Абхазии досрочно проголосовали по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, сообщает пресс-служба ведомства.

Досрочное голосование было проведено по инициативе министра внутренних дел Дмитрия Дбар при согласовании с посольством России в Абхазии.

Голосование проходило в присутствии членов выездной участковой комиссии посольства России в Абхазии и официального представителя МВД РФ в республике Станислава Апсава.

В основной день голосования по поправкам в Конституцию России на территории Абхазии в обеспечении общественного порядка и недопущении правонарушений будут задействованы сотрудники МВД республики.

Голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации в Абхазии состоится 1 июля в помещении консульского отдела посольства России по адресу город Сухум, улица Лакоба, дом 45 (вход с улицы Аидгылара). Для жителей районов планируется организовать транспорт до посольства.

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