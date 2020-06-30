В Абхазии за сутки не зафиксировано ни одного случая коронавируса

СУХУМ, 30 июн - Sputnik. Диагноз коронавирус не подтвержден ни у одного из 51 протестированного, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек. Из них четверо граждан находятся в Гудаутском госпитале, 33 человека выздоровели, и один пациент умер.
Координационный штаб по защите населения от коронавируса в понедельник 29 июня поручил рассмотреть вопрос открытия туристического сезона в Абхазии с 15 июля.
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