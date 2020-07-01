В Абхазии началось голосование по поправкам в Конституцию России

Голосование на территории Абхазии по поправкам в Конституцию России проходит в посольстве РФ в республике.

СУХУМ, 1 июл - Sputnik, Асмат Цвижба. Финальное голосование по поправкам в Конституцию России началось на избирательном участке №8000 в посольстве РФ в Абхазии, сообщает корреспондент Sputnik с места события.

Еще до открытия участка у входа собралась очередь примерно из 30 человек. Перед входом избирателям раздают защитные маски, руки обрабатывают антисептиком.

В республике открыт лишь один избирательный участок, однако главы районных администраций выразили готовность оказать содействие в организации голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации, для этого местные администрации выделят транспорт для доставки людей к посольству России.

Граждане России, постоянно проживающие в Абхазии, или находящиеся временно в республике, смогут проголосовать в здании посольства до 20:00.

Во вторник 30 июня досрочно проголосовали по вопросу одобрения изменений в Конституцию России президент Абхазии Аслан Бжания, вице-президент Бадра Гунба и премьер Александр Анкваб.

Досрочно свой выбор сделали военнослужащие российской военной базы в Абхазии и сотрудники МВД республики.

Голосование по поправкам в Конституцию России © Sputnik / Томас Тхайцук

Голосование по поправкам в Конституцию России © Sputnik / Томас Тхайцук

Голосование по поправкам в Конституцию России © Sputnik / Томас Тхайцук

Голосование по поправкам в Конституцию России © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 4 © Sputnik / Томас Тхайцук Голосование по поправкам в Конституцию России

С инициативой о внесении поправок в Конституцию страны выступил президент России Владимир Путин, оглашая ежегодное послание Федеральному собранию 15 января 2020 года. Изменения Основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка. Кроме того, поправки позволяют действующему президенту вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году. Поправки в Конституцию президент вынес на всероссийское голосование.

В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией общероссийское голосование по поправкам, изначально назначенное на 22 апреля, было перенесено на 1 июля.

Впервые в истории граждане России получили возможность выразить свою волю в течение не одного, а сразу нескольких дней: в целях максимального разведения потока людей на участках, голосование началось с 25 июня.

Только за первые пять дней проголосовали свыше 49,6 миллиона человек, явка составила 45,7%.

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