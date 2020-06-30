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LIVE: Обращение Владимира Путина

Путин призвал россиян проголосовать по поправкам в Конституцию

© Sputnik / Алексей Никольский
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20200630/1030439337/Putin-prizval-rossiyan-progolosovat-po-popravkam-v-Konstitutsiyu.html

Президент России Владимир Путин обратился к россиянам накануне основного дня голосования по Конституции.

СУХУМ, 30 июн - Sputnik. Президент России Владимир призвал россиян проголосовать по поправкам к Конституции, попросил каждого сказать свое слово и отметил, что каждый голос важен.

"Завтра, 1 июля - основной день голосования. Прошу вас, дорогие друзья, сказать свое слово. Голос каждого из вас - самый важный, самый главный", - сказал президент в обращении к гражданам России от мемориала Советскому солдату под Ржевом.

Глава государства отметил, что граждане России будут голосовать не просто "за поправки, обличенные в четкие правовые нормы", а за страну, в которой хотят жить, с современным образованием и здравоохранением, с надежной социальной защитой граждан, с эффективной властью, подотчетной обществу.

Путин подчеркнул, что поправки вступят в силу только при одобрении гражданами.

Голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации в Абхазии состоится 1 июля с 08:00 до 20:00 в помещении консульского отдела посольства России по адресу город Сухум, улица Лакоба, дом 45 (вход с улицы Аидгылара). Для жителей районов планируется организовать транспорт до посольства.

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