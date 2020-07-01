Объявлены полуфиналисты конкурса "Гордость Абхазии"

Полуфинал и финал конкурса пройдут в августе-сентябре этого года на площадке Абхазского государственного университета.

СУХУМ, 1 июл - Sputnik. Составлен рейтинг из 50 полуфиналистов конкурса "Гордость Абхазии", об этом сообщается на сайте конкурса.

Комиссия из 12 человек отобрала 50 участников из более чем 150 поданных заявок, оценивая качество резюме и предложений, озвученных конкурсантами в видео-эссе. Итоговый балл формировался за счет средней оценки членов конкурсной комиссии.

Отмечается, что полуфиналисты пройдут универсальное тестирование и профильное собеседование у членов конкурсной комиссии. По итогам собеседования будет сформирован второй обновленный рейтинг конкурсантов из 25 человек.

Финалисты войдут в состав кадрового резерва президента республики, который будет создан после определения финалистов. Для них также будут организованы стажировки и программы повышения квалификации в России.

Участники, вышедшие в финал, будут участвовать в командных играх, а также публично представят свои предложения по решению проблем по своим профильным темам. Затем будет сформирован итоговый рейтинг участников, и на сайте конкурса в течение семи дней проведут онлайн голосование за конкурсантов.

На основе итогового рейтинга, состоящего на 70% из итогового балла от конкурсной комиссии и на 30% из результатов онлайн-голосования, определяются пять победителей конкурса, которые займут должности в государственном аппарате Абхазии.

"Гордость Абхазии" - конкурс молодых управленцев, нацеленный на выявление и поддержку талантливой молодежи Республики Абхазия. По задумке организаторов, конкурс должен стать социальным лифтом для управленцев и послужить импульсом для обновления государственного аппарата за счет честных и компетентных представителей молодого поколения.

Учредитель конкурса – действительный государственный советник России, председатель Совета по делам молодежи при патриархе Московском и всея Руси Кирилл Инал Ардзинба. Указ об организации конкурса 19 февраля подписал и. о. президента Абхазии Валерий Бганба.

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