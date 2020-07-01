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Консультационные пункты по обмену загранпаспортов России заработают в районах Абхазии

© Sputnik / Илья Питалев
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200701/1030445989/Konsultatsionnye-punkty-po-obmenu-zagranpasportov-Rossii-zarabotayut-v-rayonakh-Abkhazii.html

Выезды в районы сотрудников консультационного пункта по оформлению заграничных паспортов России и гражданства планируется осуществлять два раза в месяц.

СУХУМ, 1 июл – Sputnik, Бадри Есиава. Консультирование по сбору пакета документов для обмена загранпаспортов России будет осуществляться в районах Абхазии, рассказала руководитель пункта по оформлению заграничных паспортов РФ и российского гражданства при Кабмине республики Фаина Герман.

© Sputnik / Леон Адлейба
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Первый этап этой работы пройдет в Ткуарчале в субботу 4 июля. Документы будут принимать в здании администрации района.

"Мы решили организовать выезды в районы страны, чтобы у населения была возможность сдать документы для обмена российских загранпаспортов по месту проживания. Решили начать с Ткуарчалского района, так как к нам с такой просьбой обратился глава администрации. Нам предоставят кабинет, где наши специалисты смогут принять граждан", - отметила Герман.

Она добавила, что рабочие выезды планируется проводить два раза в месяц. Точный график пока не составлен. Следующие на очереди районы страны после Ткуарчала – Очамчырский и Гудаутский. Герман подчеркнула, что это решение было принято для того, чтобы гражданам не приходилось приезжать в Сухум несколько раз.

Консультационный пункт подчиняется Кабинету министров Абхазии. Главная их задача заключается в консультировании людей, обращающихся по вопросам получения российского гражданства и замены паспорта гражданина России, а также в оформление необходимого пакета документов для дальнейшего обращения в российское посольство в Абхазии.

В период действия в Абхазии карантина из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, пункт по оформлению заграничных паспортов России и гражданства по улице Званба, 9 в Сухуме не работал. 12 мая работа возобновилась и с этого дня по конец июня специалисты организации приняли 3365 человек.

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