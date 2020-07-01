Более 1300 человек проголосовали по поправкам в Конституцию России в Абхазии

По данным ЦИК России, средняя явка на голосовании по поправкам в Конституцию уже превысила 60%, "за" поправки проголосовали 72,92%.

СУХУМ, 1 июл – Sputnik, Бадри Есиава. Более 1300 человек проголосовали по поправкам в Конституцию России на избирательном участке в Сухуме к 14:00 среды, рассказал советник-посланник посольства России в Абхазии Максим Литвинов.

Литвинов также отметил, что избиратели пребывают в нормальном настроении, несмотря на жару.

"Конечно, люди немного усталые после стояния на улице на жаре, но мы делаем максимум, чтобы быстрее их принимать. Дело в том, что мы не можем за раз выдавать бюллетеней больше семи человек. Несмотря на это, некоторые говорят, что ради такого дела они готовы потерпеть", - сказал он.

Советник-посланник посольства России в Абхазии добавил, что во время процедуры голосования соблюдаются все необходимые меры защиты от коронавирусной инфекции – маски, перчатки, избирателям выдают авторучки и проводится дезинфекция рук.

Граждане России, постоянно проживающие в Абхазии, или находящиеся временно в республике, смогут проголосовать в здании посольства до 20:00.

Во вторник 30 июня досрочно проголосовали по вопросу одобрения изменений в Конституцию России президент Абхазии Аслан Бжания, вице-президент Бадра Гунба и премьер Александр Анкваб.

Досрочно свой выбор сделали военнослужащие российской военной базы в Абхазии и сотрудники МВД республики.

С инициативой о внесении поправок в Конституцию страны выступил президент России Владимир Путин, оглашая ежегодное послание Федеральному собранию 15 января 2020 года. Изменения Основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка. Кроме того, поправки позволяют действующему президенту вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году. Поправки в Конституцию президент вынес на всероссийское голосование.

В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией общероссийское голосование по поправкам, изначально назначенное на 22 апреля, было перенесено на 1 июля.

Впервые в истории граждане России получили возможность выразить свою волю в течение не одного, а сразу нескольких дней: в целях максимального разведения потока людей на участках, голосование началось с 25 июня.

Только за первые пять дней проголосовали свыше 49,6 миллиона человек, явка составила 45,7%.

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