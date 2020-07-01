Индекс ультрафиолетового излучения исчисляется от 0 баллов до 11. Чем выше значение, тем выше риск ожогов кожи.

СУХУМ, 1 июл – Sputnik. Высокий уровень ультрафиолетового излучения ожидается в Абхазии с 3 по 5 июля, рассказала в интервью радио Spuntik главный специалист-метеоролог отдела гидрометеорологии при Госкомитете по экологии и охране природы Абхазии Лариса Ахба.

По ее словам, индекс ультрафиолетового излучения считается от 0 до 11 баллов, а в указанные дни в Абхазии прогнозируется излучение от восьми до девяти баллов.

"Индекс ультрафиолетового излучения очень влияет на здоровье человека. Воздействие ультрафиолетового излучения зависит от температуры окружающей среды. Чем больше температура, тем больше потенциальной угрозы ультрафиолетового излучения. Средняя июльская температура должна быть 20-22 градусов, в то время как в последние два года она 24 градуса и больше", - сказала она.

Ахба отметила, что в такой ситуации рекомендуется не выходить на улицу с 12:00 до 17:00, когда опасность ультрафиолетового излучения выше обычного.

Высокий индекс ультрафиолетового излучения прогнозируется на этой неделе в большинстве регионов России. В интервью ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд посоветовал россиянам не выходить на улицу в полуденные часы и отметил, что ультрафиолетовый индекс на юге, на границе с Абхазией зашкаливает до 10-11 единиц.

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