Правильное место под солнцем: как защитить себя от ожогов и рака кожи

В Абхазии установилась августовская жара. Самое время любителям пляжного отдыха подумать о безопасном пребывании под солнцем. Для того, чтобы страсть к бронзовому оттенку кожи не обернулась ожогом или кожным заболеванием, врач-косметолог советует пользоваться специальными кремами, лосьонами, скрабами.

СУХУМ, 4 авг – Sputnik. Чрезмерное пребывание на солнце не лучшим образом влияет на кожу. Чтобы обезопасить себя от ожогов, рака кожи и раннего старения необходимо пользоваться солнцезащитными средствами, рассказала на радио Sputnik врач-косметолог Оксана Кишмария.

По ее словам, есть два типа солнечных лучей: альфа-лучи, благодаря которым люди загорают, и бета-лучи, которые разрушают коллаген, входящий в состав кожи и создающий ее "каркас", что является отправной точкой к развитию онкозаболеваний. В группу риска входят обладатели многочисленных родинок и пожилые люди.

Для того, чтобы "пламенная страсть" не обернулась ожогом или кожным заболеванием нужны специальные крема, лосьоны, скрабы.

"Есть два типа солнцезащитных средств: от загара и ожогов и для защиты от факторов, которые стимулируют онкозаболевания. Нужно серьезно подходить к выбору этих средств. Мы все должны акцентировать свое внимание на степень защиты. Часто в кремах содержатся пептиды. Они широкого действия. То есть они защищают не только от солнца, но и делают лифтинг. Это очень важно, так как солнце провоцирует быстрое старение кожи. Поэтому важно использовать крема широкого действия", – пояснила врач-косметолог.

Важно правильно подбирать крема, так как они бывают разной текстуры, для разных типов кожи и возрастов, уверена Оксана Кишмария. Для каждого нужно искать средство индивидуально. И тут экспериментировать с собственным телом уж точно не стоит. Лучше сразу обратиться к косметологу, который поможет с выбором.

Солнцезащитные средства нужно наносить на кожу правильно. Крем с фильтрами нужно наносить до выхода на солнце, затем обновить его после купания. Любое средство от воздействия солнца, действует от двух до шести часов. То есть одноразовое применение не поможет, отметила врач.

"Крем может действовать от двух до шести часов. То есть, если мы нанесем крем утром, а загорать пойдем вечером, то тут крем не поможет, – подчеркнула Кишмария и добавила – Если крем идет по линейке оригинальной косметики, то в них содержится комплексная защита. Выбираются под определенный тип кожи".

Врач-косметолог отметила, проще предотвратить воздействие солнечных лучей, чем потом лечить последствия. Поэтому нужно начинать пользоваться солнцезащитными средствами рекомендуется после 22 лет.

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