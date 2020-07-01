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В Минпросвещения Абхазии уточнили, когда откроются детские сады

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В Абхазии
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Координационный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией разрешил возобновить работу детских садов Абхазии с 1 июля.

СУХУМ, 1 июл - Sputnik, Сария Кварацхелия. Детсады Абхазии возобновят работу по факту готовности принимать детей, уточнила заместитель министра просвещения и языковой политики Медея Ченгелия. 

© Sputnik / Акоп Кущян
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Ранее координационный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией принял решение разрешить детсадам открыться с 1 июля.

"В Министерстве просвещения и языковой политики издан приказ о возобновлении деятельности дошкольных образовательных учреждений, независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности по факту готовности превентивных мер от коронавирусной инфекции, а также с согласования с территориальной санитарно-эпидемиологической службой", - сказала Ченгелия. 

По ее словам, начальники Управлений образования и заведующие районными отделами образования должны подготовить рекомендации руководству детских садов, чтобы они осуществляли соответствующие мероприятия санитарно-гигиенического и санитарно-эпидемиологического характера.

Ченгелия добавила, что сады уже готовятся к открытию и уточнила, что на проведение санитарно-эпидемиологических работ уйдет несколько дней. 

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