Голосование по поправкам в Конституцию России завершилось в Абхазии

Граждане России, проживающие в Абхазии, или временно находящиеся в республике, могли проголосовать за поправки в Конституцию России с 08:00 до 20:00 в посольстве РФ в Сухуме.

СУХУМ, 1 июл - Sputnik. В Абхазии завершилось голосование по поправкам в Конституцию России, в республике действовал один участок №8000, расположенный в посольстве РФ в Сухуме.

Согласно информации от ЦИК России, по результатам обработки 15% протоколов поправки к Конституции поддержали 71,46% граждан РФ. Против проголосовали 27,55% избирателей. По последним данным, общероссийская явка составила 63,32 процента.

К 14:00 явка составляла более 1300 человек, по данным советника-посланника посольства России в Абхазии Максима Литвинова.

С инициативой о внесении поправок в Конституцию страны выступил президент России Владимир Путин, оглашая ежегодное послание Федеральному собранию 15 января 2020 года. Изменения Основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка. Кроме того, поправки позволяют действующему президенту вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году.

В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией общероссийское голосование по поправкам, изначально назначенное на 22 апреля, было перенесено на 1 июля.

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