"Серебро" для чемпиона: как выходец из Абхазии стал вторым на Олимпиаде-80

Виктор Санеев - единственный в истории спорта трехкратный олимпийский чемпион в тройном прыжке в длину. Он становился лучшим на Олимпиадах 1968, 1972 и 1976 годов, на играх 1980 года, которые проходили в Москве, Виктор Санеев стал обладателем серебряной медали.

Со времени проведения летней Олимпиады в Москве 1980 года прошло 40 лет, церемония открытия состоялось на стадионе "Лужники" 19 июля.

В соревнованиях приняли участие и выходцы из Абхазии, одним из них стал знаменитый легкоатлет Виктор Санеев, который завоевал серебряную медаль в тройном прыжке. В интервью радио Sputnik он рассказал о своей спортивной судьбе в Абхазии и участии в Олипиаде-80.

© Sputnik / Борис Бабанов Призеры XXII летних Олимпийских игр (19 июля - 3 августа) по легкой атлетике в тройном прыжке на пьедестале почета (слева направо): Виктор Санеев (СССР, 2-е место), Яак Уудмяэ (СССР, 1-е место) и Жоао де Оливейра (Бразилия, 3-е место). Центральный стадион имени В.И. Ленина "Лужники".

Sputnik

Футбольное детство



Семья Виктора Санеева родом из Ставропольского края. Будущий олимпийский чемпион родился в Сухуме 3 октября 1945 года и до окончания четвертого класса учился в сухумской средней школе №8.

У семьи было тяжелое материальное положение, отец Виктора был инвалидом Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, поэтому, маленького Виктора отправили на учебу в гагрскую школу-интернат.

"Это был единственный интернат, куда принимали детей малообеспеченных родителей, поэтому мама отправила меня туда", - рассказал Санеев Sputnik.

Как и многие мальчишки, Виктор очень любил футбол. С пяти лет Виктор начал ходить в футбольную секцию, а после тренировок гонял мяч во дворе. Скоро он стал ведущим игроком в школе, а команда, в которой он играл, - лучшей в Гагрском районе.

Вернувшись после интерната в родной Сухум, Виктор устроился на местный ремонтно-механический завод и увлекся игрой в баскетбол.

© Sputnik / Юрий Сомов Абхазская АССР. Советский легкоатлет, олимпийский чемпион в тройном прыжке Виктор Данилович Санеев с супругой Татьяной после церемонии бракосочетания.

"Спорт для меня стал родным, в Сухум приезжали сборные Советского Союза, я видел олимпийского чемпиона Игоря Нетто (советский футболист и хоккеист – прим.) на стадионе "Динамо" в Сухуме. Когда мячи перелетали через стадион, мы с другом воровали их, футболисты не успевали залезть на забор, а мяча уже нет. Увлекался баскетболом, легкой атлетикой, занимался просто для того чтобы поддерживать форму ", - рассказал Санеев.

Талант баскетболиста не остался незамеченным, в 1962 году Виктора Санеева приняли в сборную Абхазии, он мечтал попасть в сборную СССР. Его кумиром был знаменитый советский баскетболист Виктор Зубков.

Однако Санееву не суждено было стать профессиональным баскетболистом. Тренер Акоп Керселян, который давно присматривался к прыгучести худощавого парня, увидел в нем легкоатлета в тройном прыжке.

"Сестра одного из моих друзей была легкоатлеткой, я тоже ходил на стадион занимался. Тогда я уже работал на заводе, там меня отпускали на два часа, я шел на обед домой и скорее на тренировку. Акоп Самвелович знал меня по восьмой школе, я там два года учился. Мне было где-то 10 лет, когда я уже мог спокойно прыгать на четыре метра. Но легкой атлетикой я стал заниматься очень поздно, только в 16 лет", - рассказал трехкратный олимпийский чемпион.

Первые рекорды

В 1963 году, Виктор Санеев установил три рекорда среди юношей: в беге на 100 метров, тройном прыжке и прыжке в длину. Уже через год он стал членом сборной СССР и обладателем серебряной медали на первых Европейских играх. Затем сбылась мечта Санеева, он стал чемпионом СССР.

Летние Олимпийские игры 1968 года в Мексике стали первыми для спортсмена из Абхазии, и его дебют получился очень успешным. В квалификационных соревнованиях итальянец Джентилле установил новый мировой рекорд в тройном прыжке 17 метров 10 см, а затем в финале улучшил его на 12 сантиметров.

В ответ на это Виктор Санеев устанавливает новый мировой рекорд - прыжок на 17 метров 39 сантиметров.

© Sputnik / Юрий Сомов Советский легкоатлет, Олимпийский чемпион по легкой атлетике в тройном прыжке 1968 и 1972 годов Виктор Санеев во время выполнения прыжка в длину.

"Эта была самая лучшая Олимпиада в моей жизни и не потому что я выиграл, золотые медали выиграли три советских спортсмена, такое очень редко бывает в легкой атлетике. На этих играх было пять мировых рекордов, прошло 52 года, но ни в одном виде легкой атлетики не было пять мировых рекордов", - отметил Санеев.

Одержать победу на первой Олимпиаде помогла большая мотивация, без которой нельзя обойтись в любом виде спорта, подчеркнул он. "Нужна мотивация и уверенность в том, что ты можешь довести себя до самого высокого уровня", - сказал Санеев.

При этом, звание олимпийского чемпиона, по словам Санеева, не изменило его. "После победы я спросил у мамы, может мне стоит уже измениться, но она сказала, что нужно оставаться таким какой есть, мы конечно шутили", - отметил он.

Олимпиады 72 и 76 годов

На Олимпиаде в Мюнхене в 1972 году Виктор Санеев был вне конкуренции. Уже в первой попытке он показал результат в тройном прыжке 17,35 метра, не оставив соперникам никаких шансов.

© Sputnik / Юрий Сомов XX летние Олимпийские игры в Мюнхене. 26 августа - 10 сентября 1972 года. Советский легкоатлет, олимпийский чемпион в тройном прыжке Виктор Данилович Санеев на пьедестале почета.

"Кажется, что четыре года между Олимпиадами -небольшой промежуток времени, но для спортсмена это не так, на протяжении этого времени надо поддерживать физическую форму, и конечно, это связано с большими тренировками", - подчеркнул Виктор Санеев.

В ночь, когда он выиграл золотую медаль, произошла трагедия. 5 сентября члены террористической палестинской организации "Черный сентябрь" напали на игроков представлявших команду Израиля, жертвами стали 17 человек - 11 членов израильской олимпийской сборной и один западногерманский полицейский, пятеро из восьми террористов были убиты спецназом.

"Там были наши ребята, которые уехали и выступали за Израиль, я подошел к зданию, где находились заложники, на втором этаже увидел человека с автоматом, не знаю, зачем я полез, это было еще до того, как немецкий спецназ прибыл туда", - вспомнил Санеев.

Олимпиада-80

На Олимпиаде 1980 года в Москве Виктор Санеев был удостоен чести внести на стадион факел с Олимпийским огнем и передать его баскетболисту Сергею Белову который зажег огонь Московской Олимпиады.

© Sputnik / Сергей Гунеев Олимпийский чемпион Сергей Белов (справа) принимает факел с олимпийским огнем из рук трехкратного олимпийского чемпиона Виктора Санеева (слева).

"Это почетно, но для меня было одновременно и тяжко, потому что я как бы перегорел. Была генеральная репетиция и открытие Олимпиады, это было тяжело, на пятый день мне надо было выступать. Но мне удалось завоевать серебряную медаль, для настоящего спортсмена Олимпиада – это война", - заметил он.

После Московской Олимпиады 1980 года Виктор Санеев перестал выступать на соревнованиях и стал тренером. "Мне уже было 35 лет, это солидный возраст для легкоатлета, поэтому я принял решение уйти", - отметил Санеев.

С. Соловьев Легкоатлет Виктор Данилович Санеев, многократный олимпийский чемпион и мировой рекордсмен в тройном прыжке дает автографы. (справа)

Позже, Виктор Санеев получил приглашение на работу из Австралии, туда он уехал со своими женой и сыном, там он живет и по сей день.

"Трудностей не было, потому, что я попал сразу в хороший колледж, где была работа, которая хорошо оплачивалась. Мои ребята неплохо выступали на соревнованиях", - рассказал он.

Сейчас, Виктор Санеев уже не тренирует, по его словам в свои 75 лет старые травмы дают о себе знать, но, несмотря на это он следит за легкой атлетикой и успехами новых чемпионов.

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