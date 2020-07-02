Всемирный день собак: как зоозащитники Абхазии спасают бездомных животных

СУХУМ, 2 июля – Sputnik, Пачалия Ренат. Зоозащитники Карина Колпакчян и Саида Отырба рассказали информационному агентству Sputnik как борются с проблемой бездомных животных в Абхазии.

В селе Дзыгута Сухумского района, ведутся работы по постройке приюта для бездомных животных.

"Учитывая нелегкую ситуацию в стране, администрация города оказывает поддержку по постройке приюта для бездомных собак и кошек. Работы ведутся постоянно. Для того, чтобы мы начали полноценно выполнять свою работу, нам нужно провести воду и электричество. На сегодняшний день прорыта яма для прокладки цельной трубы в 500 метров. После этого нам должны провести электричество", - рассказала волонтер Карина Колпокчян.

Она подчеркнула, что все животные, которые попадут в приют пройдут процедуру стерилизации и вакцинации. Часть собак отдадут неравнодушным людям. А некоторых собак, будут отпускать на улицу.

Мировая практика показывает, что не стоит опустошать улицы от домашних животных, там где нет собак, появляются дикие животные", - отметила зоозащитница.

Все собаки будут маркированы, чтобы граждане знали, что эти животные безопасны.

"Самый эффективный способ борьбы с бездомными собаками - это вакцинация и стерилизация. Такой подход к проблеме, это в первую очередь имидж нашей страны. После того, как мы начали поднимать вопрос постройки приюта, многие коллеги из России и Европы были удивлены таким шагом. Они были рады, что Абхазия выбрала именно такой гуманный способ борьбы с проблемой бесхозных собак," - отметила Карина.

На сегодняшний день приют не готов к приему бродячих животных. Строительство на начальной стадии. После прокладки труб и провидения электричества, начнется работа по постройке вольеров, где будут находиться животные.

"Приют не работает, но это нас не останавливает. Мы забираем животных к себе и ухаживаем за ними в домашних условиях. Перед тем как отдать животных в чужие руки мы их стерилизуем и вакцинируем, чтобы новый хозяин был уверен в своем новом питомце. С поддержкой нашего друга и мецената Максима Арциновича мы стерилизовали десять собак и семь кошек. Пока это все, что мы смогли сделать. Как только финансовая ситуация в стране улучшится, администрация будет проводить стерилизацию всех бездомных животных. И со временем мы решим проблему раз и навсегда",- отметила Карина и добавила, что стерилизация и вакцинация одного животного обходится в четыре тысячи рублей.

В Гагринском районе отстрел бездомных животных запрещен уже три года. Но на практике запрет работает плохо. Дело в том что, отстреливает животных не администрация города, а местные жители. С приходом новой власти, отстрел начали контролировать, говорит директор фонда "Багира" и приюта для собак "Топа" Саида Отырба.

"В данный момент с помощью администрации города мы проводим массовую стерилизацию и вакцинацию всех бездомных животных. Как только пройдет повторная стерилизация, мы заберем животных в приют", - рассказала она и добавила, что двадцать собак из приюта должны отправиться в Россию.

На протяжении пяти лет волонтеры в Абхазии спасли более тысячи бездомных собак и кошек, отметила Карина Колпакчян.

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