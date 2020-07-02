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Борьба с вирусом "в поле": военные медики ЮВО провели учения в Абхазии

© Foto / пресс-служба ЮВО
В Абхазии
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (737)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200702/1030453779/Borba-s-virusom-v-pole-voennye-mediki-YuVO-proveli-ucheniya-v-Abkhazii.html

В ходе учений в сложных полевых условиях сразу на двух полигонах были развернуты полевые мобильные комплекты госпиталя, каждый из них рассчитан на прием более 200 больных.

СУХУМ, 2 июл — Sputnik. Военные медики ЮВО в Абхазии впервые применили практику борьбы с коронавирусом в полевых условиях в Абхазии, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

На учении в полевых условиях применили мобильный подвижный комплекс врачебной помощи (ПК ВП-01) для профилактики и выявления острых инфекций у военнослужащих в полевых условиях.

"Медицинские специалисты базы продолжают наращивать опыт, приобретенный ранее в условиях противодействия острым вирусным заболеваниям, внедряют новые подходы в программу медицинской подготовки военных специалистов медицинской службы", - говорится в сообщении.

Современные надувные модули госпиталя оснащены современным медицинским оборудованием, в том числе аппаратами искусственной вентиляции легких. Конструкция госпиталя позволяет переоснастить операционные и перевязочные помещения для приема и изоляции пациентов с острыми вирусными заболеваниями.

Работа медиков военной базы ведется при тесном взаимодействии со службой радиохимической и биологической защиты базы, составлен план мероприятий по обработке полевых объектов и военной техники, отметили в пресс-службе Южного военного округа. 

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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (737)


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